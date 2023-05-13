Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimini yapmak için sandığa giden Yozgatlı vatandaşlar 08.00’de oy kullanmaya başlayıp 17.00'ye kadar oy verebilecek.

5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için Yozgatlı vatandaşlar sandık başına gidip vatandaşlık görevini yerine getirecek.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Yozgat’ta 19 partinin belirlediği adaylar oy pusulasındaki yerlerini aldı.

KAÇ KİŞİ OY KULLANIYOR?

418 bin 442 nüfusa sahip Yozgat’ta 72 bin 61 kişi oy kullanacak. İlçelerde oy kullanacakların sayısı ise şu şekilde; Sorgun 57 bin 904, Akdağmadeni 28 bin 593, Yerköy 26 bin 532, Sarıkaya 23 bin 928, Boğazlıyan 25 bin 378, Çekerek 14 bin 152, Şefaatli 11 bin 254, Çayıralan 9 bin 297, Kadışehri 7 bin 474, Aydıncık 7 bin 657, Saraykent 7 bin 911, Yenifakılı 4 bin 352, Çandır 3 bin 458.

KAÇ SANDIK KURULACAK?

Yozgat Merkezde 276 adet sandık bulunurken ilçelerdeki sandık sayısı ise şu şekilde; Sorgun 229, Akdağmadeni 135, Yerköy 123, Sarıkaya 108, Boğazlıyan 96, Çekerek 70, Şefaatli 69, Çayıralan 42, Kadışehri 39, Aydıncık 38, Saraykent 35, Yenifakılı 20, Çandır 15.

19 PARTİ ADAY GÖSTERDİ

Yozgat Milletvekili oy pusulasında yer alacak parti isimleri de belirlendi. 19 partinin aday gösterdiği Yozgat oy pusulalarında YSK’nın açıklamasına göre şu partilerin adayları olacak; İYİ Parti, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Memleket Partisi, Millet Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Sol Parti, Genç Parti, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Anavatan Partisi, Yenilik Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Vatan Partisi, Zafer Partisi. Melike Aslı Arslan