Yozgat İl Müftülüğü tarafından Cuma günleri Çapanoğlu Büyük Cami'nde yapılan 'Sabah Namazı Buluşmaları' gerçekleştirildi.
"Yozgat Halkı Sabah Namazında Buluşuyor" sloganıyla gerçekleştirilen buluşmada, sabah namazı öncesi İl Müftü Yardımcısı Mehmet Akif Karabulut cemaate yaptığı sohbette 'İslam'da Merhamet" konusuna değinerek Hz. Muhammed (sav)'in hayatından merhamet örneklerini sundu.
Yozgat halkının yoğun katılım sağladığı buluşmada namaz sonrası tesbihat, zikir ve dualar yapıldı.
Sabah Namazı Buluşması sonrası Yozgat Belediyesi cemaate çorba ikramında bulundu.Kaynak: Haber Merkezi