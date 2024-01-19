Süper Lig'in 21. haftasının hakemleri belirlendi ve merakla beklenen Trabzonspor-Galatasaray derbisini yönetecek isim belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 21. Haftası için görev yapacak hakemleri açıkladı.
Trabzonspor-Galatasaray mücadelesi, deneyimli hakem Abdülkadir Bitigen tarafından yönetilecek. TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen hakemler, haftanın diğer karşılaşmalarında da görev alacak.
İşte Süper Lig'in 21. haftasında düdük çalacak hakemler ve maç programı:
Yarın:
13.30 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir: Ümit Öztürk
16.00 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
19.00 Yukatel Adana Demirspor-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler
19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu
21 Ocak Pazar:
13.30 EMS Yapı Sivasspor-Gaziantep FK: Kadir Sağlam
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Bitexen Antalyaspor: Zorbay Küçük
16.00 Fenerbahçe-Yılport Samsunspor: Bahattin Şimşek
19.00 Trabzonspor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen
22 Ocak Pazartesi:
20.00 Mondihome Kayserispor-İstanbulspor: Cihan Aydın
Bu önemli hafta, futbolseverleri heyecanlandıran birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olacak.Kaynak: Haber Merkezi