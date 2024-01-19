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Süper Lig'in 21. haftasının hakemleri belirlendi ve merakla beklenen Trabzonspor-Galatasaray derbisini yönetecek isim belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 21. Haftası için görev yapacak hakemleri açıkladı.

Trabzonspor-Galatasaray mücadelesi, deneyimli hakem Abdülkadir Bitigen tarafından yönetilecek. TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen hakemler, haftanın diğer karşılaşmalarında da görev alacak.

İşte Süper Lig'in 21. haftasında düdük çalacak hakemler ve maç programı:

Yarın:

13.30 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir: Ümit Öztürk

16.00 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

19.00 Yukatel Adana Demirspor-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu

21 Ocak Pazar:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Gaziantep FK: Kadir Sağlam

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Bitexen Antalyaspor: Zorbay Küçük

16.00 Fenerbahçe-Yılport Samsunspor: Bahattin Şimşek

19.00 Trabzonspor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen

22 Ocak Pazartesi:

20.00 Mondihome Kayserispor-İstanbulspor: Cihan Aydın

Bu önemli hafta, futbolseverleri heyecanlandıran birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olacak.