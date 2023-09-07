YOZGAT POMEM NEDİR?

Yozgat POMEM, Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı olarak çalışan yatılı bir eğitim kurumudur. Temel amacı, Emniyet Teşkilatı için nitelikli Polis Memurları yetiştirmektir. Tarihçesi oldukça köklüdür ve 1988 yılında inşaatına başlanan Yozgat Polis Okulu, 1997 yılında 266 öğrenci ile eğitim ve öğretime başlamıştır. Daha sonrasında ise 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nda yapılan değişiklikle 2001 yılında Polis Meslek Yüksek Okulu'na dönüştürülmüştür. 2015 yılında ise Bakan onayıyla Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Yozgat POMEM, modern bir eğitim kurumu olarak önemli bir rol üstlenmektedir. Müdürlük binası, 14 bin 826 metrekare kapalı alanı ile birlikte 105 bin 184 metrekarelik geniş bir arazi üzerinde bulunmaktadır. Ayrıca, yapımı devam eden ek bina ile birlikte toplamda 39 bin 318 metrekare kapalı alana sahip olacak ve 125 bin 388 metrekare arazi üzerine yayılacaktır.

Müdürlük bünyesinde; 30-35 kişilik 30 derslik, 4 kişilik 131 koğuş, 8-10 kişilik 54 koğuş, bin 100 kişilik yatakhane, 672 kişilik yemekhane, 500 kişilik öğrenci dinlenme salonu, 174 kişilik sinema salonu, toplamda bin 2 adet konferans salonu, 35 kişilik 4 adet bilişim salonu, ilkyardım sınıfı, Ar-Ge sınıfı, kütüphane, kondisyon salonu, toplamda bin kişilik 2 adet spor salonu, iş atölyeleri, revir ve garaj gibi tesisler bulunmaktadır.

Yozgat POMEM, hem eğitim kalitesi hem de modern altyapısı ile Emniyet Teşkilatı'na yetişmiş nitelikli polis memurları kazandırmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Yozgatlı gençler için önemli bir eğitim fırsatı sunan bu kurum, güvenlik güçlerine katkı sağlamaktadır. (Haber Merkezi)

Yozgat POMEM’e ulaşmak isteyenler şu linke tıklayabilir: YOZGAT POMEM