5 İtalyan gönüllü tarafından verilen İtalyan Kursuna gençler tarafından yoğun katılım sağlandı.

“ÖNCE KARARSI KALDIK”

Gençlerin dil seviyelerini artırmak için tüm dünyada ortak dil olarak kullanılan İngilizce kursunu her yıl düzenlemeye gayret gösterdiklerin belirten SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında yürüttüğümüz ‘I am Sports+ Volunteer” başlıklı gönüllülük projemiz kapsamında şehrimize gelen 5 İtalyan gönüllü tarafından verilen İtalyanca Kursunu düzenlemekte önce kararsız kaldık. Gençler tarafından İtalyancaya çok ilgi olmayacağını düşündük. Fakat bu düşüncemizin tam tersi oldu. İtalyanca gençler tarafından yoğun ilgi gördü” dedi.

“GENÇLERİN SORUNLARINI ÇOK İYİ BİLİYORUZ”

Gençlerle iç içe olduklarını ve her zaman onları dinlediklerinin altını çizen Uğuz, “Gençlerle çalışıyoruz ve gençlerin sorunlarını çok iyi biliyoruz. Gençlerin en önemli problemleri arasında işsizliğin olduğunun farkındayız. Fakat gençlerin kolayca iş bulabilmesi içinde kendilerini geliştirmeleri özelliklede yabancı dil öğrenmeleri gerekmektedir. Çünkü küresel ve dijital bir çağda yaşıyoruz. 21. yüzyılda işverenlerin gençlerden beklentileri de değişti. Artık bir hatta birkaç yabancı dil bilen gençler daha kolay iş bulabiliyor. Yaşadığımız dünyanın hızla değişmesi ve gelişmesiyle birlikte, iş olanakları artık ülkemizle sınırlı kalmayıp, dünyanın farklı yerlerine uzanmaktadır. Bunun sonucu olarak, yabancı dil bilen bir birey, farklı ülke ve sektörlerde kendisine rahatlıkla istihdam sağlayabilir. Bu olanaklardan yararlanmak isteyen kişilerin mezun oldukları bölüm ve okulların yanı sıra sahip olduğu dil yeterlilikleri de artık oldukça belirleyici bir hal almıştır” ifadelerini kullandı.

“YENİ BİR İNSANLA TANIŞMAK”

Farklı bir yabancı dil öğrenmek demek yeni bir insan ile tanışmak olduğunu vurgulayan Uğuz, “Birbirinden bağımsız hiçbir ilişik bulunmayan toplumlar birbirlerini ortak diller sayesinde tanıyabilirler. Yeni bir dil öğrenimi o dilin ve kültürün tüm bilgilerini de kişilere katar. Kültürleri anlamak dünyaya farklı bakabilmek için en önemli unsurdur. Kültürleri anlamanın yolu da dil öğreniminden geçmektedir. Dil bilmeksizin bir kültürü yakından tanıyabilmek mümkün değildir. Yabancı dil sayesinde o dilin kitaplarını, tarihini ve her türlü özelliği ile tercümeye gerek kalmadan tanışabiliriz. İtalyanca kurumuz ile katılımcılara; konuştukları kişilerle basit düzeyde ihtiyaçlarını karşılayabilme, İtalyancada bilinen günlük ifadeleri dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi ve becerisini kazandırmayı hedeflemekteyiz. İtalyanca kursumuz haftada iki gün olmak üzere haftada 6 saat olarak ana dili İtalyanca olan İtalyan gönüllülerimiz tarafından verilmektedir” şeklinde konuştu.

“YANLARINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

SORGED olarak gençlerin yanında olmaya ve onlar için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Uğuz, “Derneğimiz gençlerimiz için, sosyal, kültürel, eğitim, sağlık ve spor alanların da çalışmalar yürütmek, gençlik politikalarının iyileştirilmesin de katkıda bulunmak, gençlerimiz arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, girişimcilik ruhlarını teşvik etmek, bilgi ve beceri gibi konular da yeterlilik kazanmalarına yardımcı olmak, engelli gençlerimiz başta olmak üzere tüm dezavantajlı gençlerimizin içinde bulundukları topluma uyumlarına katkı sağlamaya yönelik çalışmaları desteklemek amacı ile kurudu. Gençlerin bir toplum için en önemli bireyler olduğunun farkına varan ve farklı yetenekleri olan gençleri bir araya getirerek büyük bir sinerji yakalamayı hedefleyen derneğimiz, gençlerin toplum içer isinde hak ettiği yeri alması ve toplumun gençlerden daha fazla istifade etmesini sağlamak amacıyla 2014 yılında Yozgat’ın Sorgun ilçesinde ‘Sorgun Gençlik Derneği’ (SORGED) ismi ile kurulmuştur. Derneğimiz, henüz tüzel kişiliğini kazanmadan evvel, birkaç gencin büyük bir amaçla başlattığı bir hareketin devamı niteliğinde olup çok kısa süre içerisinde birçok gence ulaşabilmeyi başarmıştır. Bugün bünye sinde farklı yaş gruplarından birçok genci barındıran ve her biri yüce bir amaç için çalışan gönüllüleri ile giderek büyük bir değer haline gelen derneğimiz, etki alanını git gide genişletmekte ve aktif olarak yer aldığı proje sayısını artırmaya çalışmaktadır.

Her bir gencimizin evrensel değer üretme konusunda çok ciddi bir potansiyeli bulunduğuna inanan ve bu amaçla faaliyetlerini düzenleyen SORGED, gençlerin farklı alanlarda sahip olduğu yetenekleri geliştirmeye özen göstermektedir. Bu bağlamda, kültür, sanat, eğitim, sosyal, çevre, gençlik politikaları ve daha birçok alanda becerisi bulunan gençleri eğiterek ve doğru yönlendirerek onların topluma sağladığı yararı maksimuma çıkarmaya çalışmaktadır. SORGED olarak toplumumuzun en önemli motivasyon kaynaklarından biri olan gençlerimizin, ülkemizin hedeflerine ulaşması yolunda aktif rol almasını da sağlamaya çalışmaktayız. Hem kısa hem de uzun vadede ülkemizin gelişmesi için atılması gereken her adımda gençlerimizin de yer almasını ve genç neslimizin Türkiye’nin birçok alanda dünyanın örnek alacağı bir ülke haline gelmesinde etkili olması için uğraşmaktayız. SORGED olarak gençlerin yanında olmaya ve onlar için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi. (Selma Şahin)