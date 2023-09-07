Yozgat Belediyesi tarafından şu ana kadar herhangi bir resmi duyuru yapılmamış olması, Yozgatlılar arasında festivalin bu yıl gerçekleşmeyeceği endişesini artırdı.

Yozgat'ın tanıtımı için büyük bir öneme sahip olan Sürmeli Festivali, geçmiş yıllarda ilçe ve ilin bir araya gelmesinde önemli bir rol oynamıştı. Ancak 2020 ve 2021 yıllarında yapılmayan festival, 2022’de düzenlenmişti.

BİZE ÇOK MU GÖRÜLÜYOR?

Normalde temmuz ve ağustos aylarında gerçekleştirilen Sürmeli Festivali hakkında Yozgat Belediyesi tarafından halen bir açıklama yapılmadı. Herhangi bir açıklamanın yapılmaması, Yozgatlılar arasında “Festival bize çok mu görülüyor? İlçelerde görkemli festivaller yapılıp, konserler düzenlenirken, Yozgat merkezde neden sosyal ve kültürel bir etkinlik olmuyor? Biz etkinlikler için merkezden ilçelere gitmek zorunda mıyız?” gibi konuşmalara neden oluyor.

Yozgat’ın tanıtımı için çok önemi bir yere sahip olan Sürmeli Festivali’nin bu sene halen yapılmaması ve bir açıklamanın paylaşılmaması vatandaşlar tarafından tepki ile karşılanıyor.

BU SENE YAPILMAYACAK MI?

Yozgat Sürmeli Festivali’nin ilki 10-15 Haziran 2000 yılında düzenlenmişti. Yozgat’ın tanıtımında, ilçe ve ilin kaynaşmasında önemli bir rol üstlenen Sürmeli Festivali’nin 2019 yılında 20’ncisi gerçekleştirilmiş fakat 2020 ve 2021 yılında ise yapılmamıştı. Sürmeli Festivali, 5-6-7 Ağustos 2022 tarihinde tekrar yapılmıştı.

2022’de yapılan Sürmeli Festivali’nde sünnet şöleni, uçurtma şenliği, ikramlar, ulusal ve uluslararası halk dansları toplulukları ve konserler yer almıştı.

Bu yıl ağustos ayının bitmesi, birçok ilçede festivallerin yapılması ve şu ana kadar Yozgat Belediyesi’nden festival ile ilgili açıklamasının paylaşılmaması “Sürmeli Festivali bu sene yapılmayacak mı?” sorusunu akıllara getirdi.

Eylül ayının ortalarına yaklaşılırken, belediyeden festivalle ilgili bir açıklama gelmemesi, vatandaşlar arasında merak ve tepkilere neden oldu.

YOZGAT MERKEZDEKİ VATANDAŞLAR

İLÇELERDE YAPILAN ETKİNLİKLERLE Mİ YETİNECEK?

Belediye tarafından festivalle ilgili açıklama yapılmazken Yozgatlı vatandaşlar, ilçelerde düzenlenen festivaller ve festivaller kapsamında yapılan görkemli konserlerle eğlendi.

Yozgat Belediyesi tarafından festivalle ilgili açıklamanın gelmemesi, Yozgatlı vatandaşları ilçelerde düzenlenen festivallere yönlendirdi. Sarıkaya, Akdağmadeni, Sorgun, Boğazlıyan gibi ilçelerde gerçekleştirilen festivaller ve bu etkinlikler kapsamında düzenlenen konserler, Yozgatlıların eğlence ihtiyaçlarını karşılamak için cazip bir alternatif olarak öne çıktı.

İlerleyen günlerde Yozgat Belediyesi'nden resmi bir açıklama yapılması beklenirken vatandaşlar, festivalin geleceği konusundaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyorlar.

SPORA KAYNAK VAR, FESTİVALE YOK MU?

Festival hakkında herhangi bir açıklamanın gelmemesi, Yozgat Belediyesi tarafından Bozokspor'a kaynak aktarılıyorken festival için neden kaynak aktarılmadığına dair soruları da beraberinde getirdi.

Sürmeli Festivali'nin halen düzenlenmemesi, belediyede finansal anlamda sıkıntı yaşanıp yaşanmadığını sorgulattı. Bu sorgulamayla birlikte vatandaş Bozokspor'a sağlanan finansal desteğin neden festival için de sağlanamadığını merak ediyor.

Şu ana kadar bir açıklamanın yapılmaması Bozokspor'a aktarılan para desteğinin, “festivalin bu yıl düzenlenmemesinin ardında yatan neden mi?” sorusunu gündeme getirdi.

Belediyenin parasal sorunlar yaşadığı için festivali rafa kaldırdığını düşünen bazı vatandaşlar, spor için parasal kaynak bulmakta zorlanmayan belediyenin festival için de para ayırması gerektiğini düşünürken, festivalin neden yapılmadığını sorguluyorlar. (Melike Aslı Arslan)