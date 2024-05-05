Yozgat Valiliği tarafından vatandaşlara hatırlatma yapılarak uyarıda bulunuldu.

Valilik, ülke genelinde, nüfus cüzdanlarını Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ile değiştirmemiş vatandaşların 2024 yılı sonuna kadar yeni kimlik kartlarına kavuşturulması gerektiğini hatırlattı.

Valilikten konuyla alakalı yapılan açıklamada, “Ülkemiz genelinde, nüfus cüzdanlarını Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ile değiştirmemiş vatandaşlarımızın 2024 yılı sonuna kadar yeni kimlik kartlarına kavuşturulması hedeflenmektedir. Vatandaşlarımızın uluslararası standartlara uygun, tahrif, taklit edilme ve sahteciliğe karşı güvenli, kolay taşınabilir, seyahat belgesi yerine kullanılan, ehliyet ve elektronik imza bilgileri yüklenebilen yeni kimlik kartlarını almaya davet ediyoruz. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü randevu.nvi.gov.tr web portalı üzerinden, E-Devlet kapısı üzerinden ya da Alo 199 numaralı çağrı merkezinden randevu alınabilir” ifadelerine yer verildi.