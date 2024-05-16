Yozgat Bozok Üniversitesinde öğretim üyeleri tarafından hazırlanan bilimsel projeler TÜBİTAK tarafından kabul görmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Bozok Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü ve Diş Hekimliği Fakültesi tarafından sunulan 1002-A projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye layık görüldü.

Üniversite Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Nevra Karamüftüoğlu’nun yürütücü, Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyelerinden Doçent Dr. Nesrin Korkmaz ve Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Süha Kuşçu ile Dr. Öğretim Üyesi A. İpek Kuşçu’nun araştırmacı olarak yer aldığı TÜBİTAK “1002-A Hızlı Destek Modülü” kapsamında sunulan “Yeşil Yolla Kenevirden Elde Edilen TiO2 Nanopartiküller ile Hazırlanmış İki Farklı Cam İyonomer Simanın Yüzey Pürüzlülüğü, Sertlik ve Mekanik Dayanımının İncelenmesi” başlıklı proje TÜBİTAK tarafından desteklendi.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, üniversite olarak bilimsel çalışmalara ve TÜBİTAK projelerine büyük önem verdiklerini söyledi.

İhtisas Üniversitesi olmanın sorumluluğu ile akademisyenlerin hazırladıkları pek çok TÜBİTAK projesinin kabul gördüğünü belirten Yaşar, “Projede emeği geçen akademisyenlerimizi tebrik ediyor, nice başarılı çalışmalara imza atmalarını temenni ediyorum” dedi.