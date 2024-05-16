Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK) tarafından tertip edilen Uluslararası Orta Anadolu Sempozyumu düzenlenen açılış programıyla başladı.

Üniversitenin ev sahipliğinde 16-18 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan sempozyumda toplum odaklı insansız teknolojiler olarak tanımlanana endüstri 5.0, yapay zekâ ve dijitalleşme konularında alanında uzman akademisyenler tarafından bildiriler sunulacak.

Yurtiçi ve yurtdışından 32 üniversiteden 120’ye yakın akademisyen tarafından 19 ayrı oturumda gerçekleşecek sempozyumda fen, mühendislik, sağlık, sosyal-beşeri ve idari bilimler gibi farklı disiplinlerde 83’ü yüz yüze 36’sı çevrimiçi olmak üzere toplamda 119 bildiri sunulacak.

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen sempozyumun açılış programına Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tansel Hacıhasanoğlu, Prof. Dr. Yusuf Hıdır, Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya fakülte dekanları, daire müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, çok sayıda akademisyen ve araştırmacı katıldı.

Endüstri 5.0, Yapay Zekâ ve Dijitalleşme ana temasıyla düzenlenen sempozyumun açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı ve Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Tansel Hacıhasanoğlu bu yıl ilki düzenlenen YOBÜ Uluslararası Orta Anadolu Sempozyumu’nun içeriği, amacı ve kapsamı hakkında bilgiler aktardı. Prof. Dr. Hacıhasanoğlu konuşmasında, “Yapay zekâ ve dijitalleşme insanlık tarihindeki en heyecan verici ve hızlı dönüşümlerden birini temsil etmektedir. Günümüz teknolojik peyzajında bu alanlar sadece iş dünyasını değil aynı zamanda sosyo-kültürel ve ekonomik dokumuzu da dönüştürmektedir. Yapay zekâ ve dijitalleşme insanlarla makinalar arasında yeni bir iş birliği çağını başlatmıştır. Bu sempozyum insanlığın bu yeni ortamda nasıl bir rol üstleneceğini ve bu işbirliğinin nasıl en verimli şekilde yönetileceğini tartışmak için bir fırsat olarak olacaktır” ifadelerine yer verdi.

Rektör ve Sempozyum Onursal Başkanı Prof. Dr. Evren Yaşar, göreve geldiklerinden itibaren yeni dünya düzenine uygun yeni bir vizyonla üniversitede çok sayıda girişimi başlattıklarını ve devam ettirdiklerini vurguladı.

Otomasyon ve verimlilik çağında insan odaklı teknolojik evrimler sonucu oluşan yapay zeka kullanımına yönelik çalışmalara destek verdiklerinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, YOBÜ Uluslararası Orta Anadolu Sempozyumunun bu amaç dahilinde düzenlendiğini söyledi.

Rektör Yaşar konuşmasının devamında, “Yakın zamanda sağlık alanında üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlenen Ortopedi ve Travmatoloji’de Yapay Zeka Sempozyumu bunun tipik bir örneğidir. Orta Anadolu özelinde olan dijitalleşme yapay zeka ve bunların endüstride kullanımına yönelik çıkarımlarıyla belki de Türkiye’ye örnek olacak bu sempozyumu üniversitem ve şahsım adına çok önemsediği belirtmek isterim. Türkiye’deki devlet üniversiteleri arasında Yozgat Bozok Üniversitesinin Yükseköğretim Kurumu (YÖK) akreditasyonunu alan 70 üniversiteden biridir. Bu da gösteriyor ki yeni dünya düzeninde artık proje esaslı üniversiteler revaşta olacak. Artık üniversitelerin nerede olduğundan çok hangi proje odaklı çalışmalar ürettikleri dikkate alınacak. Biz de üniversite yönetimi olarak çağın gerekliliklerine uyum sağlayabilmek, ürün ve katma değer ortaya çıkarabilmek için proje odaklı çalışıyoruz. Teknolojiyi, yapay zekayı, yapay zeka alanındaki trendleri ve gelişmeleri takip ederek eğitim süreçlerine entegre etme noktasında notlarımızı alıyoruz. Bu minvalde ufkumuzu geliştirecek bu sempozyumun çıktılarıyla verimli olmasını temenni ediyor sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Korkmaz’ın moderatörlüğünde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Gürkan Yüksel ve Kayseri Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Akif Bülbül’ün konuşmacı olarak katıldığı Uluslararası Orta Anadolu Sempozyumu konulu panele geçildi.

Panelin sonunda Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, YOBÜ Uluslararası Orta Anadolu Sempozyumu’na katkı sağlayan dış paydaşlara teşekkür plaketi takdim etti.

Toplamda üç gün sürecek YOBÜ Uluslararası Orta Anadolu Sempozyumunda, yapay zeka alanındaki son gelişmeler, gelecek trendler ve uygulamalar üzerine sunumlar yapılacak.