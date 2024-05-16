Yozgat’ın tarihine ve kültürüne ışık tutan önemli isimlerden biri olan Müderris İhsan Efendi vefatının 63. yıl dönümünde Bozok Üniversitesinde düzenlenen panelle anıldı.

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Akademisyen, Diplomat, Yazar, Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tansel Hacıhasanoğlu, Ahmet Şevki Ergin Kültür ve Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şakir Ergin, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, İl Müftüsü Alİ Gülden, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, fakülte dekanları, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tansel Hacıhasanoğlu Yozgat’a değer atfetmiş kıymetli şahsiyetleri tanıtmak ve bu saygıdeğer kanaat önderlerini hatırlatmak adına üniversite ev sahipliğinde çok sayıda programlar tertip ettiklerini dile getirdi.

Prof. Dr. Hacıhasanoğlu, konuşmasının devamında, “Bugün Yozgat’ta yetişen ve bütün topluma mal olmuş önemli değerlerden Sayın Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu’ndan bir başka önemli ve kıymetli babası Mehmet İhsan Efendi’yi dinleyeceğiz. Böyle önemli bir programı tertip eden çalışma arkadaşlarıma ve katılımlarıyla bizleri onurlandıran Sayın Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu ve Sayın Ali Şakir Ergin’e şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Programın devamında Akademisyen, Diplomat, Yazar, Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu “Babam Müderris İhsan Efendi” konulu konferansıyla katılımcıları bilgilendirdi.

Prof. Dr. İhsanoğlu konuşmasında İhsan Efendinin hayatı, aydın şahsiyeti, edebi kişiliği, Kahire’de geçen yılları, Mehmet Akif Ersoy’la olan anıları ve tefekkür dünyası hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Açılış konferansının ardından Öğr. Gör. Kamil Büyüker moderatörlüğünde Konya KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Arabacı, Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Kalyon, Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Öğretim Elemanı Dr. Öğretim Üyesi Abuzer Kalyon ve İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şubesinden Mehmet Turhan’ın konuşmacı olduğu panelde Türkiye’de din anlayışına ve dinî ilimlere yön vermiş; ilmî yetkinliği ve vakur şahsiyetiyle İslam dünyasının sevgi ve takdirini kazanmış 20. yüzyılın büyük âlimlerinden Yozgatlı İhsan Efendi anlatıldı.

Panelin sonunda Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu’na günün anısına hediye takdiminde bulundu. Anma programı sonrası Akademisyen, Diplomat, Yazar, Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar'a nezaket ziyaretinde bulundu.