Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlere yönelik Web 2.0 araçları semineri düzenlendi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı il genelindeki okullarda görev yapan 75 Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenlerine yönelik Web 2.0 araçları semineri verildi.
Seminer Bozok Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Taşdemir ve Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet Bakır'ın katkılarıyla bilgisayar laboratuvarında uygulamalı olarak yapıldı.
Fatih Projesi B.T. Koordinatörü Salih Aksoy, Fatih Eğitmenleri Hakan Mete ve Onur Altıntaş tarafından seminer gerçekleştirilerek Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenleri, Web 2.0 araçları, yapay zeka destekli canva eğitimi aldılar.
Eğitimi ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, seminere katılan öğretmenlere teşekkür etti.
Altınkaynak yaptığı açıklamada, “Seminerde mesleki gelişimlerini artıran öğretmenlerin görevli oldukları okullardaki öğretmenlere rehberlik yaparak, teknoloji destekli eğitim modeli olan Yeni Maarif Modeline katkı sağlamaları hedeflenmektedir” ifadelerini kullandı.