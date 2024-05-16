Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından kariyer planlama dersi kapsamında Sektör Günleri Söyleşisi gerçekleştirildi.

İlahiyat Fakültesi bünyesinde verilen kariyer planlama dersi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığında “Öğretmenlik ve Meslek Olarak Akademisyenlik” başlıklı Sektör Günleri Söyleşisi düzenlendi.

Moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Edibe Boyraz'ın üstlendiği programda bir meslek olarak öğretmenliğin tanımı, öğretmen olacakların atamalarına ilişkin esaslar, öğretmenliğe hazırlık ve diğer aşamalarla ilgili bilgilerin yer aldığı konuşmada Ar. Gör. Esma Aygün Yakın tarafından öğretmenlik meslek tecrübeleri de paylaşıldı.

Araştırma Görevlisi Tuğba Şahbaz Altınsoy “Bir Meslek Olarak Akademisyenlik” sunumu başlığı altında “Akademinin tanımı, akademisyen olarak isimlendirilme, akademik kadrolar, akademiye giriş kadrosu olarak araştırma görevliliği kadrosu, araştırma görevliliği ataması için sahip olunması gereken puanlar” konularına değinerek araştırma görevliliği kadrosuna nasıl hazırlanılacağı ve gerekli yeterliliklerin neler olduğu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Program öğrencilerin istifadesine sunularak ilgi ile karşılanmış ve sunumların ardından soru cevaplarla sona erdi.