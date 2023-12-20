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Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sunulan 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerine AK Parti Grubu adına önemli açıklamalarda bulundu. Ekran başındaki milleti ve Meclisi selamlayarak konuşmasına başlayan Akgül, AK Parti Hükümetleri olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi altında 22'nci bütçeyi hazırlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Akgül, "Bu bütçe; yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekleyen bir bütçe olacak. Her alanda inşa, ihya ve Güçlü Türkiye'nin büyümesini önceleyecektir" dedi. Ayrıca, yerli ve milli teknoloji hamlelerine ışık tutarak, savunma sanayi hamlelerine umut olacaklarını vurguladı.

Esnaf, çiftçi, memur, işçi, emekli ve öğrenci gibi her kesimin kalkınması için bütçenin kaynak olarak sunulacağını dile getiren Akgül, mazlum coğrafyalara desteklerini sürdüreceklerini ve Gazzeli çocuklara kalkan olacaklarını belirtti. Ayrıca, bütçenin tarih boyunca en kapsamlı bütçelerden biri olarak Türkiye Yüzyılı'nın ilk bütçesi olarak tarihe geçeceğini ifade etti.

Akgül, konuşmasında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çiftçi ve esnaf desteklerine de vurgu yaptı. 2002 yılında sadece 64 bin esnaf ve sanatkârın faydalandığı faiz destekli kredilerin, 2023'e gelindiğinde 4.2 milyon kişiye ulaştığını ve kredi tutarının 441 milyar 300 milyon TL'ye çıktığını açıkladı. Ayrıca, pandemi ve deprem döneminde esnaf ve sanatkârlara verilen destekleri detaylı bir şekilde paylaştı.

Esnaf ve sanatkârların işletme sermayesi ihtiyaçlarına yönelik devlet desteklerinin devam ettiğini vurgulayan Akgül, çiftçilere sağlanan Hazine faiz destekli kredi miktarının 2023 yılında 227 milyar TL'yi aştığını ifade etti. Deprem bölgesinden zarar gören üreticilerin kredi ödemelerinin faizsiz olarak ertelendiğini belirten Akgül, bu desteklerin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Son olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 22 yılda gerçekleştirilen reformlarla Türkiye Yüzyılı vizyonuna vurgu yapan Akgül, 2024 bütçe kanunu teklifinin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini dileyerek, herkesi saygıyla selamladı.