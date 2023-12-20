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Tarım ve Orman Bakanlığı, aralarında ziraat, gıda, su ürünleri, orman mühendislerinin de bulunduğu 5 bin 500 sözleşmeli personel, bin 500 tarım işçisi ve 158 tarım orman uzman yardımcısı olmak üzere 7 bin 158 kişiye istihdam sağlayacak.

Yozgatlı iş arayanları da yakından ilgilendiren açıklama Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmelerinde açıkladığı 7 bin 158 yeni kadronun dağılımı belirlendi. Bakanlık bünyesinde 2024 yılında 5 bin 500’ü sözleşmeli, bin 500’ü tarım işçisi ve 158’i tarım ve orman uzman yardımcısı olmak üzere toplam 7 bin 158 pozisyon/kadro ihdas edildi. Söz konusu personel alımları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) üzerinden merkezi alım usulü ile KPSS puanı ve adayların tercihleri dikkate alınarak gerçekleştirilecek.

Öte yandan, 7 bin 158 personel alımına ilişkin başvuru şartları ve aranılacak nitelikler ile ilgili bilgiler Tarım ve Orman Bakanlığının internet sitesinde önümüzdeki dönemde duyurulacak.