Ramazan Bayramında yaşanacak trafik yoğunluğunun kazalara sebebiyet verebileceğine dikkat çeken yetkililer, denetimlerini de artırdı.

21 Nisan 2023 Cuma günü kutlanacak olan Ramazan Bayramı öncesi Bayramda trafik yoğunluğu oluşacağına dikkati çekilerek, vatandaşların aşırı hız, uykusuz, yorgun ve alkollü halde direksiyon başına geçmemeleri için uyarılarda bulunuldu.

BAYRAM DÖNÜŞÜ HÜZÜNLÜ BİTMESİN

Ülkemizde genellikle yolcu taşımacılığının yüzde 90’ı kara yolu ile yapılıyor. Bu nedenle araç sürücülerine büyük sorumluluklar düşüyor.

Yozgat il genelinde de bayram sevinçlerinin felakete dönüşmemesi için, emniyet ve jandarma ekipleri huzur ve güvenlik için çalışmalarını artırdı.

Ramazan Bayramı dönüşü nedeniyle trafikte yaşanacak yoğunluktan dolayı gerekli tedbirleri alan ekipler 24 saat görev başında. Ramazan Bayramı tatili öncesi ve dönüşünde de özellikle şehirler arası yollarda yoğun bir trafik yaşanacak.

Trafikte mutlaka hız sınırlarına uyulması gerektiğine dikkat çeken yetkililer, seyir halinde iken sürücülerin cep telefonları ile konuşmamaları, sürücülerin uykularını almış ve dinlenmiş olarak yola çıkmaları ve aşırı yemek yiyerek yola çıkmamaları gerektiğini ve ayrıca sürücü ve yolcuların mutlaka emniyet kemerini takmaları gerektiği bildirildi.

Yolculuk esnasında sürücülerin tüm dikkatlerini yol güvenliğine vermeleri gerektiği de aktarılırken, “Araç sürücülerinin hız sınırına ve trafik işaretlerine uymaları istendi.”

Yozgat Emniyet Müdürlüğü de "Yolunuzun sonu sevdiklerinize çıksın" sloganı ile sürücüleri uyararak; İçişleri Bakanlığınca hazırlanan "Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz mottosuyla, Bayramınız Kemerli Olsun, Trafikte Her Yıl Daha İyiye, Kemerim Hep Aklımda, Yayalar Kırmızı Çizgimiz, Yol Ver Hayata ve Bi Hareketine Bakar Hayat sloganlarıyla sürücüleri uyardı.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine 2023 Yılı Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri genelgesi gönderildi.

Bayram öncesi ve sürecince alınacak trafik tedbirleri tek tek sıralandığı genelge kapsamında Emniyet ve Jandarma sorumluluk bölgesinde toplam 51 bin 300 ekip/tim, 99 bin 245 trafik personeli görev alacak.

Ramazan Bayramı nedeniyle karayolu ile seyahat edecek vatandaşlarımızın emniyet kemeri kullanmasının önemine dikkat çekilmesi amacıyla Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz mottosuyla hazırlanan afişlere yer verilecek.

YOZGAT HAVADAN DENETLENECEK

Trafik güvenliğinin en üst düzeyde sağlanabilmesi amacıyla 13 helikopter ve 138 dron ile 2 bin 626 saat trafik denetimi gerçekleştirilecek. Helikopterlerle yapılan denetimler özellikle; Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Sakarya, Yozgat, Adana, Ağrı, Balıkesir, Batman, Burdur, Diyarbakır, Isparta, Niğde, Osmaniye, Tekirdağ, Yalova ve Van illerinde yoğunlaşacak. Haber Merkezi