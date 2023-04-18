Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından 2019 yılında finansman desteği verilen ve Konya Devlet Tiyatroları iş birliğinde sürdürülen KOP ile Gönül Havzası Sahnede projesi, Türkiye’yi derinden etkileyen deprem felaketinin ardından çocukların yüzünü güldürmek için perdesini araladı. Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat’tan oluşan KOP Bölgesinde maddi imkânsızlık ya da farklı nedenlerden dolayı tiyatro izleme fırsatı bulamayan çocuklarda ve vatandaşlarda tiyatro farkındalığını oluşturmak ve yaşatmak amacıyla hayata geçirilen proje yaşanan asrın felaketinin ardından deprem bölgesindeki çocuklara moral oldu, yüzlerini güldürdü. Osmaniye’den başlayarak İskenderun, Antakya ve Hassa’da çocuklarla buluşan KOP Gönül Havzası Tır’ı ile Konya Devlet Tiyatroları oyuncuları, Kutlay Akbal’ın yazdığı ve Özgür Baş’ın yönetmenliğini üstlendiği "Kurbağa Vırak" çocuk oyununu sahneledi.

Tiyatro oyuncusu Yıldırım Bayazıt, Konya Devlet Tiyatrosu’nun KOP İdaresi Başkanlığı ile ortaklaşa yürüttüğü deprem bölgesindeki çocuklara dokunma projesinde Hatay’da olduklarını belirterek, “Günlerdir sahadayız. Amacımız, burada deprem bölgesinde moral değerlerin en üst seviyeye çıkarılması, çocuklarımıza drama etkinlikleri, onun yanı sıra çocuk oyunlarımızla yer yer Karagöz-Hacivat etkinliklerimizle onlarla beraber olup, onları eğlendirebilmek, bir nebze de olsa depremin negatif etkinlerini onların üzerinden atabilmeye çalışmak. Bu arada biz tabii KOP’a ayrıca teşekkür ediyoruz. Çünkü bizim her türlü lojistik desteğimizi sağlıyorlar ve tek yürek olduk ülkemiz adına. Burada olmaktan son derece memnunuz. Çocuklarımıza dokunabildiğimiz sürece hep beraber daha güzel günlere umut ediyoruz ki yürüyeceğiz” dedi.

Kurbağa Vırak’ı canlandıran tiyatro oyuncusu Burçin Nar da, “Oyunumuz Kurbağa Vırak isimli bir çocuk oyunu. Ben de Kurbağa Vırak’ı oynuyorum. Çocukların oyuncaklarına kötü davranması, daha sonra onların değerini anlamasını anlatan bir çocuk oyunu. Çok güzel bir şey yapıyoruz ama tabii içimiz çok buruk. Buradaki çocukların durumunu gördükçe, insanların durumunu gördükçe tabii ki çok üzülüyoruz ama yine de bir moral olmak bizi mutlu ediyor” dedi.

Çocuklar da oyunu beğendiklerini, oyuncakları düzgün kullanmak gerektiğini anlattığını ifade ederek, herkese teşekkür ettiler. Haber Merkezi