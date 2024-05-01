Geçtiğimiz yıl halka arz edilen ve halka arzın ardından yaptığı yükselişin akabinde düzeltmeye giren KAYSE hisse, bir süredir düşüş trendi içerisinde hareket etmekteydi. Şirketten dün gelen haber ise, hissedeki havayı tersine çevirdi. Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden geçilen haber, şirket paylarının Borsa İstanbul’da kısa sürede yükselişe geçmesini sağladı. Kayseri Şeker 3,5 milyar liralık şeker satışı KAP haberi geçti ve ardından KAYSE hisse tavan oldu.

KAYSERİ ŞEKER 3,5 MİLYAR LİRALIK ŞEKER SATIŞI KAP HABERİ SONRASI KAYSE HİSSE TAVAN OLDU

Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş’den 30 Nisan Salı günü öğlen saatlerinde geçilen KAP haberinde, “yurt içinde yerleşik bir müşteri ile” 3 milyar 456 milyon 220 bin liralık şeker satış sözleşmesi imzalandığı deklare edildi. Söz konusu rakama KDV’nin dahil olduğu belirtildi. Saat 13.51 itibariyle gelen KAP bildirimi esnasında 30 lira civarından işlem görmekte olan KAYSE hisse kısa sürede hareketlenerek günün tavan fiyatına yükseldi.

33,30 lira ile tavan olan ve bir daha da tavan bozmayarak günü bu seviyeden kapatan KAYSE tahtasında gün sonu itibariyle 3 milyon 140 bin lot dolayında alım emri beklemekteydi. Takribi 100 milyon liralık emir ile güçlü şekilde tavan olan KAYSE hisse, yatırımcılarının da yüzünü güldürdü.

KAYSE HİSSE YORUM ANALİZ 2024

2023 yılında halka arz edilen Kayseri Şeker’in Borsa İstanbul’da işlem gören payları, aradan geçen 1 yıllık zaman diliminde takribi yüzde 100 seviyesinde primlenmiş durumda. Bununla birlikte, son 6 aylık zaman dilimi dikkate alındığında, KAYSE yatırımcılarının zararda olduğu gözlemlenmekte. Kasım ayından bu yana düşüş trendi içerisinde olan KAYSE hissenin, dün yaptığı yükseliş ile günlük bazda “düşeni kırdığı” söylenebilir.

Güçlü şekilde tavan olan KAYSE hisse için teknik destek seviyeleri haftalık bazda; 30 lira, 27 lira ve 25 lira şeklinde sıralanabilir. Hissenin haftalık teknik direnç noktaları ise 35 lira, 38 lira ve 41 lira olarak verilebilir.

Kayseri Şeker’in henüz açıklamadığı 2023 yılının son çeyrek bilançosunun da hissenin bundan sonraki yönünü tayin edecek önemli etkenlerden biri olduğu belirtilebilir. Bunun yanı sıra, dün gelen KAP bildirimi gibi; şirketin geçeceği önemli haberler de hisseye etki edecek unsurlar olarak sıralanabilir.