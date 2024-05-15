Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarafından 14. Bahar Şenliği 22-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenecek olan 14. Bahar Şenliği, 4 gün sürecek.

Birçok etkinliğin planlandığı şenliğin birinci gününde; açılış ve ödül töreni, Devlet Halk Dansları, DJ Kadir İnanır, ritim saz ve sıra gecesi etkinlikleri yapılacak.

Etkinliğin diğer günleri şu şekilde;

İkinci gün: Yozgat Bozok Halk Dansları, Bozok Tiyatro (Kılıbık) ve Rock Modern Grup Vale etkinlikleri ile vatandaş eğlenecek.

Üçüncü gün: Öğrenci topluluğu müzik grup (Grup Köseoğlu), İİBF Sanat ve Tiyatro (Erkekler Köyü) ve Ankara Pop Modern Orkestrası sahne alacak.

Dördüncü gün ise öğrenci topluluğu müzik grup (Grup Arif), Tiyatro Sürmeli (Defineciler) ve Grup İkilem etkinlikleri gerçekleştirilecek.