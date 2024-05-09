Yozgat Valiliği, Yerköy Belediye Başkanlığı, Yerköy Ticaret Borsası Başkanlığı ile Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından ortak yürütülen Yerköy Tarıma Dayalı Jeotermal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesi kapsamında toplantı gerçekleştirildi.

Belediye başkanlık makamında gerçekleşen toplantıya Kaymakam Muharrem Coşgun, Belediye Başkanı Fatih Arslan, Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Coşkun Kahraman, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serkan Orhan ile Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Ahmet Barış katıldı.

Toplantıda, projesinin son durumu ve bundan sonraki aşamalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Kaymakam Muharrem Coşgun, projenin Yerköy için büyük bir yatırım olduğunu ve bölgenin kalkınmasına önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Coşgun, projenin hayata geçirilmesi için tüm paydaşların birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

Belediye Başkanı Fatih Arslan ise projenin Yerköy'ü tarım ve istihdamın merkezi yapacağını belirterek, projenin en kısa sürede sonuçlandırılarak ilçede istihdama dönüşmesi için çalışmaların aralıksız devam edeceğini söyledi.

Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Coşkun Kahraman da projenin Yerköy'ün kalkınması için çok önemli olduğunu ifade ederek, projenin hayata geçirilmesi için oda olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi.