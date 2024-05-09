Meclis salonunda düzenlenen toplantıda divan başkanlığına 5 adet teklif yazısı sunulurken 2 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

“11 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ BULUNUYOR”

Gündemin birinci maddesinde Sorgun’un köylerinde bulunan sağlık evleri ile sağlık ocakları ve ilçe merkezinde bulunan Aile Toplum Sağlığı Merkezinin genel durumları hakkında Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Hazırlanan raporu komisyon başkanı İbrahim Dıvrak okudu. Okunan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Başkan Dıvrak, Sorgun İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 7 ilçe merkezinde dört kasabada olmak üzere toplam 11 Aile Sağlığı Merkezinin bulunduğunu söyledi.

Dıvrak rapor üzerine yaptığı açıklamada, “Aile Sağlığı Merkezlerinde toplam 25 Aile Hekimliği Birimi ve 8 tanesi kasabada, 8 tanesi de köylerde olmak üzere toplam 16 sağlık evinin bulunmaktadır. Aile Sağlığı Merkezi olan yerde 11 kişi ilçe merkezinde, 7 kişi de Araplı, Çiğdemli, Doğankent ve Eymir Kasabalarındadır. Aile Sağlığı Merkezlerinde toplam 24 aile hekimi ve 23 adette aile sağlığı çalışanı görev yapmaktadır. Aile Sağlığı Merkezi personel dağılımı ise 1 nolu Aile Sağlığı Merkezi 6 aile hekimi, Aile Sağlığı çalışanı 3 ebe, 3 hemşire 2 Nol'u Aile Sağlığı Merkezi 3 aile hekimi, sağlık çalışanı 3 hemşire, Şehit Ömer Halisdemir 3 Nol'u Aile Sağlığı Merkezi 4 aile hekimi, 4 sağlık çalışanı 1 ebe, 3 hemşire. Şehit Mustafa Erciyas Aile Sağlığı Merkezinde 2 aile hekimi, 3 sağlık çalışanı 1 ebe, 2 hemşire 4 nolu Aile Sağlığı merkezinde 3 aile hekimi, 3 sağlık çalışanı 2 hemşire, 1 ebe, 5 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde 1 aile hekimi, 1 sağlık çalışanı, 1 hemşire, 6 Nol'u Aile Sağlığı Merkezinde 1 aile hekimi, Eymir Aile Sağlığı Merkezinde 1 aile hekimi, 1 sağlık çalışanı, 1 ATT, Araplı Aile Sağlığı Merkezinde 1 aile hekimi, 1 sağlık çalışanı 1 ATT, Çiğdemli Aile Sağlığı Merkezinde 1 aile hekimi, Doğankent Aile Sağlığı Merkezinde 1 aile hekimi, 1 sağlık çalışanı 1 ATT vardır. Bahadın Kasabası ve Gülşehri Kasabasında yer alan Faraşlı Mahallesi, Hoşumlu Mahallesi, Çötelli Mahallesi ve Keser Mahallesi, Yeniyer Kasabasında yer alan Ahmetfakılı Mahallesi ve Karakız Mahallesi, Araplı Kasabası Yaycılar Mahallesi ile Aşağıcumafakılı, Belencumafakılı, Erkekli, Karaveli, Gedikhasanlı, Günyazı, Karalık ve Külhüyük köylerinde 16 sağlık evi bulunmaktadır. Mevcut sağlık evlerinden Bahadın, Faraşlı, Gülşehri, Çötelli, Ahmetfakılı, Karakız, Yaycılar, Belencumafakılı, Gedikhasanlı, Karalık ve Külhüyük Sağlık Evlerinde birer sağlık personelinin bulunduğu, Sorgun ilçesinde bulunan sağlık evi ve sağlık ocaklarının genel durumlarının iyi olduğu tespit edildi” ifadelerini kullandı.

“27 KÖYE HİZMET VERİLİYOR”

Gündemin son maddesinde, Çayıralan’da bulunan bakımevlerinin fiziki durumu ile bakımevinde bulunan araç ve ekipmanlarının genel durumları hakkında İl Özel İdaresi Komisyonu tarafından rapor hazırlandı. Hazırlanan raporu Komisyon Başkanı Abdulkadir Sungur okudu. Okunan rapor oy birliği ile kabul edildi.

Başkan Sungur, Çayıralan İlçe Özel İdare Müdürlüğünce mülkiyeti İl Özel İdaresine ait ilçe merkezinde bulunan araç bakım evinde 3 adet kamyon, 1 adet çöp toplama aracı, 2 adet kepçe, 1 adet greyder, 1 adet küçük silindir, 1 adet servis aracı ile Çayıralan’a bağlı 23 köy ve bakım evinin bakmakla yükümlü olduğu Çandır ilçesine ait olan 4 köy ile birlikte toplam 27 köye hizmet verildiğini belirtti.

Sungur yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Çayıralan İlçe Özel İdare Müdürlüğünün çalışma sahasındaki, köylerde çalışmaların daha verimli olması için şu an araç parkında bulunan JCB kepçenin ve 66 DK 164 plakalı kamyonunun modelinin eski olması ve yıpranmasından dolayı işlerin çoğunluğu hafriyat ve ağır işler olduğundan araçların çalışmasında randıman alınamadığı sık sık arıza yaptığı, dolayısıyla idareye maliyet oluşturduğundan Çayıralan Özel İdare Müdürlüğü araç parkına 1 adet kamyon ve 1 adet kepçe iş makinesine ihtiyacının olduğu ve araç bakım evinin acil olarak çatısının onarılması gerektiği ve elektrik ile su tesisatının onarımına ihtiyaç duyulmaktadır. Çayıralan ve Çandır ilçesine bağlı toplam 27 köyün, çevre temizlik ve çöp toplama işlerinin Çayıralan İlçe Özel İdare Müdürlüğü tarafından 1 adet çöp toplama aracı ile yapılmakta olduğundan, aracın sürekli arıza yaptığı ve köyler arası mesafeler de dikkat alındığında köylerin çöp alma ve toplama işlerinin aksadığından sık sık şikayetler oluştuğu görülmüştür. Çayıralan ve Çandır ilçesine bağlı köyde yaşayan vatandaşlara daha iyi bir hizmet sunabilmek ve şikayetlere maruz kalmamak için 1 çöp toplama kamyonu ve personele ihtiyaç olduğu ve ayrıca araç bakım evinin güvenliği için bekçi personeline ihtiyaç duyulduğu gerek yerinde yapılan incelemelerden anlaşıldı.”