Türkiye genelinde eğitim alanındaki şiddet olaylarına karşı öğretmenlerin planladığı eylem, 10 Mayıs’ta okulların tatil olup olmayacağı sorusunu gündeme getirdi.

Son zamanlarda eğitim alanında artan şiddet olayları, öğretmenlerin sabrını zorluyor. Özellikle bir lise müdürünün cinayete kurban gitmesi, eğitim camiasında derin yankılar uyandırdı. Bu gelişmelerin ardından, 10 Mayıs Cuma günü okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu.

Öğretmenlerin duyurusuyla birlikte, pek çok veli ve öğrenci, 10 Mayıs’ta okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Sendikalar, şiddet olaylarına tepki olarak bir eylem planladıklarını açıkladı. Ancak, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bu konuda henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İbrahim Oktugan adlı bir öğretmen, görevi başında bir öğrenci tarafından öldürüldü. Bu olay, sağlık sektöründen sonra eğitim sektöründe de şiddetin ne denli ciddi bir problem haline geldiğini gözler önüne serdi. Olay sonrası eğitim sektöründeki güvenlik önlemleri ve öğretmenlerin korunması konusunda ciddi tartışmalar başladı.

Eğitim alanındaki şiddetin artması, öğretmenler ve veliler arasında endişe yaratıyor. Öğretmenler, daha güvenli bir çalışma ortamı talep ederken, veliler de çocuklarının güvenliğini sağlamak istiyor.

Türk Eğitim-Sen’in duyurduğu üzere, öğretmenler 10 Mayıs Cuma günü derslere girmeyecek ve eylem yapacaklar. Bu durum, tüm yurtta öğrenciler ve veliler arasında “10 Mayıs’ta okullar tatil mi olacak?” sorusunu gündeme getirdi. Sosyal medya bu sorularla çalkalanıyor.

Türk Eğitim-Sen, öğretmenlerin 10 Mayıs tarihinde ders işlemeyeceklerini ve belirli eylemlerde bulunacaklarını açıkladı.

YOZGAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Yarın Yozgat genelinde bütün sendikalara bağlı öğretmenlerin tepki olarak eylem yapacakları öğrenildi. Gönüllülük esasına bağlı olarak yapılacak eylemde sendikalara üye olan öğretmenlerin gün boyunca iş bırakacağı, buna bağlı olarak da Yozgat’ta eğitime bir gün ara verileceği gözüküyor.

Bunun haricinde Memur-Sen Yozgat şubesi tarafından yarın saat 11.00’da ve Türk Eğitim-Sen Yozgat şubesi tarafından yarın saat 11.45’te eylem ile bir açıklama yapılacağı biliniyor.

OLAYIN ARKA PLANI

İstanbul Eyüpsultan’da özel lisede bir öğrenci, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan’a (74) silahla ateş etti.

Odasında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Oktugan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan şüpheli öğrenci polis ekiplerince yakalandı ve emniyetteki işlemleri sürüyor.