Eğitim İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Sedat Tuygun, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB)’in yeni mülakat düzenlemesine dava açtıklarını söyledi.

Başkan Tuygun, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14 Mayıs 2024 tarih ve 32546 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini söyledi.

Tuygun yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte değişiklik öngören bu düzenlemeye göre, sözleşme öğretmen atamalarında ‘sözlü sınav başarı puanı’ adı altında bir uygulama getirilerek, KPSS’den alınan sınav puanının yüzde 50’si ile Bakanlık tarafından yapılacak mülakattan alınacak puanın yüzde 50’sinden oluşacağı şeklinde yer verilen düzenlemenin bir aldatmacadan ibaret olduğunu açıklamıştık. Bakanlık tarafından öngörülen bu yeni düzenleme ile birlikte tüm bu mülakat garabetinin kaynağı olan 25 Ağustos 2011 tarih ve 652 sayılı (2/7/2018-KHK-703/22 md.) Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar Ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 4. Maddesinin 2. Fıkrasının birinci cümlesinde yer alan ‘sözlü sınav başarı sırasına göre atanır.’ ibaresinin iptali amacıyla somut norm denetimi yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması talepli olarak Danıştay nezdinde dava açılmıştır.”