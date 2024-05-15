Saraykent Kaymakamı Osman Kurt, hacı adayları için düzenlenen uğurlama programına katıldı.

Programda hacı adayları ile bir araya gelen Kaymakam Osman Kurt, onlarla bir süre sohbet ederek hayırlı yolculuklar diledi.

Kaymakamlıktan konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Kaymakamımız Sayın Osman Kurt, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla bu yıl kutsal topraklara gitme şansı elde eden hacı adayları için düzenlenen uğurlama programına katıldı. Programda hacı adayları ile bir süre sohbet eden Kaymakamımız Sayın Osman Kurt, hacı adaylarına hayırlı yolculuklar diledi” denildi.