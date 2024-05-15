Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve Emekli Albay Atilla Güler'in konuşmacı olarak katıldığı konferansa Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, fakülte dekanları, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Üniversite Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Güzel Mumyakmaz, Emekli Albay Atilla Güler'i üniversitede görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Emekli Albay Atila Güler, "Kafkas İslam Ordusu" konulu konferansında 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı, Berlin Kongresi, Birinci Dünya Savaşı, Bolşevik İhtilali gibi hadiseler hakkında bilgiler aktararak Kafkas İslam Ordusu’nun oluşturulma nedenlerini anlattı. Bölgede yaşayan halkın mezalim ve katliamlarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Güler, bu gelişmeler ve Mehmed Emin Resulzade’nin talebi doğrultusunda Kafkas İslam Ordusu’nun teşekkül ettirildiğini belirtti.

Enver Paşa’nın kardeşi Nuri Paşa’nın komutası altında askeri harekatlar icra eden ve Bakü’yü işgalden kurtaran Kafkas İslam Ordusu’nun tarihteki misyonunun çok önemli olduğunu işaret eden Güler, bu mücadele ile Türkiye ve Azerbaycan arasında ilelebet devam edecek bir kardeşlik hukuku tesis edildiğini vurguladı.

Müzik dinletisi ile devam eden konferansın sonunda Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Emekli Albay Atilla Güler'e günün anısına hediye takdiminde bulundu.