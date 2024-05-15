Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Iğdır’da üniversiteli gençlerle bir araya geldi ve proje tabanlı çalışmalar konusunda hem eğitim hem de bilgilendirici seminer verdi.

TRA2 Bölgesi olarak bilinen Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Kars illerinin ekonomik ve sosyal yönden gelişimi maksadıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdürmekte olan Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA)’nın Iğdır Yatırım Destek Ofisi ile Iğdır Üniversitesi işbirliğinde 2024 Yılı Çalışma Programı çerçevesinde düzenlenen "Girişimcilik Günleri" isimli faaliyet kapsamında davet edilen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, 11-12 Mayıs 2024 tarihlerinde “Proje Yazım Atölyesi” gerçekleştirdi ve 13 Mayıs 2024 günü de “Girişimci Gençlik için Proje Tabanlı Çalışma Stratejileri” konulu bir seminer verdi.

PROJE YAZMA EĞİTİMİ

Iğdır Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi ile SERKA işbirliğinde “Girişimcilik Kampı” niteliğindeki ilk etkinlikte 2 gün boyunca etkileşimli ve uygulamalı çalışmalar yapıldı. Üniversiteli gençlerden oluşan 25 civarında öğrencinin yararlandığı eğitim etkinliğinde Prof. Dr. Mustafa Böyükata, proje döngüsü yönetimi, proje destek sisteminin genel aşamaları, projelerin başarısızlık nedenleri, proje yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar, bütçe hazırlama esasları, değerlendirme, izleme ve denetim süreçleri ile proje yazım stratejilerinde göz önünde bulundurulması gereken temel noktalara değindi ve öncelikle bilinmesi gereken kavramları tartışmaya açtı.

Girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin çok aşamalı desteklenmesi amacına yönelik olan TEYDEB -1512 TÜBİTAK Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG) başvuru formu üzerinden gruplar halinde öğrencilere atölye çalışmaları da yaptıran Prof. Dr. Mustafa Böyükata, gençlerin uygulamalı proje teklifi hazırlama etkinliğini yaşattı ve sorulara da cevap verdi.

Gençlerin ilerde farklı kurum ve kuruluşlara yapacakları başvurularda kendileri için çok faydalı olacak bilgiler edindiklerini belirttikleri kamp niteliğindeki eğitim için yaptıkları değerlendirmelerde öğrenciler, uygulamalı bir eğitim olmasının, katılımcı sayısının az olmasının ve yakından ilgilenilmesinin, eğlenceli bir anlatım dili kullanılmasının ve soru - cevap şeklinde devam ettirilmiş olmasının, kariyer ve hayata bakış açısı yönünden eğitimin çok yerinde ve güzel oluşunun, planlama, proje fikri tasarlama ve eksikleri fark etme bakımında olumlu etkilerin oluştuğuna değindiler.

Ayrıca öğrencilerden bazıları bu eğitim öncesinde proje konusu bulmakta zorlanırken eğitimden sonra her konuda fikir geliştirebileceğini ve kendileri için yeni proje konuları bulmanın daha kolaylaştığını, eğitimini yeni ufuklar açıp özgüven kazandırdığını, farklı bir tecrübe edindiklerini, projelerin özgün olması gerektiğinin ve yaygın etkisinin ne denli gerekli olduğunun farkına vardıklarını, bilgi ve eleştirinin değerinin anlaşıldığını, proje geliştirmeyi öğrenmenin yanı sıra bazı sorumlulukları ve ortak kaygı alanlarıyla ilgili durumları dert edinmek gerektiğini, yaşadıkça bilincinde olunması gereken vazifeleri de anlamanın gerektiğini farklı yönlerden ifade ettiler.

Eğitim etkinliğinin sağlıklı yürütülmesinde özverili çaba sarf eden Iğdır Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi’nden Dr. Öğr. Üyesi Belkıs Muca Yiğit, SERKA’dan Uzman Oğuzhan Esatoğlu ve Iğdır YDO Koordinaötürü Ramazan Mutlu Doğaner programın oldukça yararlı ve etkili biçimde gerçekleştirildiğinin altını çizerek Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür ettiler. Iğdır YDO Koordinaötürü Ramazan Mutlu Doğaner, davetlerini kabul edip fedakârca zaman ayırmasından ve verdiği emeklerden ötürü kendisine belge ve hediye takdim etti.

PROJE TABANLI ÇALIŞMA

Öğrencilerin ve akademisyenlerin iştirakiyle gerçekleştirilen Iğdır Üniversitesi ana kampüsünde gerçekleştirilen “Girişimci Gençlik için Proje Tabanlı Çalışma Stratejileri” konulu seminerinde Prof. Dr. Mustafa Böyükata, yürüttükleri gönüllü eğitimlerden ve TÜBİTAK programlarından bahsederek, günümüz dünyasında takım çalışmalarının ne denli gerekli olduğunu farklı yönleriyle ortaya koydu.

Akıcı ve dikkat çekici bir üslupla sohbet havasında yaptığı konuşmasında Prof. Dr. Mustafa Böyükata, sosyal girişimcilik, teknogirişimcilik, akademik girişimcilik gibi temel bazı kavramlara atıf yaparak günümüz dünyasında eğitim ve öğretim sürecinde proje tabanlı çalışmalarla öğrencilerin kendilerine projeksiyon tutabileceklerini ve kendilerini daha iyi tanıyacaklarını ifade etti ve becerilerini geliştirmedeki etkilerine de değindi.

Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Gülşen, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Erenler, Spor Bilimleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Gökhan Çalışkan, Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Aliihsan Şekertekin ve Koordönatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Belkıs Muca Yiğit ile farklı bölümlerden akademisyenlerin de katıldığı buluşmada karşılıklı sorulara da cevap verildi.

REKTÖR TEŞEKKÜR ETTİ

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, makamında kabul ederek eğitime destek ve topluma hizmet niteliğinde yaptığı çalışmaları sebebiyle takdirlerini ifade edip sohbet etti ve hiçbir zaman desteklerini esirgemediğini belirterek Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür edip üniversite sembollü tanıtım plaketi hediye etti.