Valilik tarafından yapılan açıklamada banka hesaplarının, hesap sahibi dışında bir başkası tarafından kullanılmasının suç olduğu bildirildi.

Halk arasında “Hesap/IBAN kullandırma” olarak bilinen bu yöntem, daha çok yasa dışı olarak elde edilen paranın transfer edilmesi amacıyla kullanılıyor.

Yüksek ve düzenli kazanç gibi vaatlerle sunulan tekliflere itibar edilmemesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada, “Halk arasında ‘Hesap/IBAN kullandırma’ olarak bilinen, banka hesaplarının başkası tarafından bildirim yapılmaksızın kullanılması işleminin kanunlarımıza göre suç olduğunu biliyor muydunuz? Yasa dışı olarak elde edilen paranın transfer edilmesi amacıyla başvurulan bu yöntemin suç teşkil ettiğini unutmayın. Yüksek ve düzenli kazanç gibi vaatlerle sunulan bu tür tekliflere itibar etmeyin. Banka hesabınızı bir başkasına kullandırarak suç işlemeyin, hesabınız üzerinden işlenen suçlara aracı olmayın” denildi.

“6 AYDAN 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI”

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesindeki SİBERAY projesi kapsamında vatandaşlar bilgilendiriliyor.

Konu kapsamında yapılan bilgilendirmede; “5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Uyarınca; başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi 6 aydan 1 yıla kadar hapis veya beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır (15. madde)” ifadelerine yer verildi.

Bilgilendirmenin devamında, “Ayrıca banka hesabınızı başkasına kullandırmanız durumunda; dolandırma, mali yaptırımlara uğrama ve kara para aklama benzeri suçlara aracılık etmekten sorumlu tutulma riskleri ile karşı karşıya kalabilirsiniz” denildi.

“NASIL HAREKET ETMELİSİNİZ?”

Vatandaşların böyle bir durumla karşılaşmaması adına, “Yasa kapsamında işlem yapmak için bankaya bildirimde bulunun. Yasa dışı talepte bulunanlarla kişisel ya da finansal bilgilerinizi paylaşmayın. Hesabınızın yasaya aykırı biçimde kullanılması halinde suç duyurusunda bulunun” bilgilendirmesi yapıldı.