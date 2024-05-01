AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde belediye başkanı seçilen ilçe belediye başkanlarını ziyaret etti.

AK Partili belediyeleri ziyaret eden Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan’a İl Başkanı Çelebi Altuntaş ve partililer eşlik etti.

Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, Şefaatli Belediye Başkanı Zeki Bozkurt, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar ve Ovakent Belediye Başkanı Tuncay Erdoğan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan milletvekilleri, “AK belediyecilik anlayışıyla durmak yok yola devam” dedi.