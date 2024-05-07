Yozgat merkez ve ilçelerinde yaşanan kuraklık nedeniyle vatandaşlar yağmur duası yapmaya devam ediyor.

Beklenilen yağışın istenilen seviyede olmaması nedeniyle özellikle köylerde sıkıntı yaşayan vatandaşlar, vakit namazları sonrası İl Müftülüğü koordinesinde cemaatle birlikte yağmur duası yapıyor.

Yozgat’ta yağışların istenilen seviyede gitmemesi nedeniyle merkeze bağlı Musabeyli ve Kuyumcu köylerinde hafta sonu öğle namazı sonrası yağmur duası yapıldı.

MUSABEYLİ KÖYÜNDE YAĞMUR DUASI

Musabeyli köyünde İl Müftülüğü Uzman Vaizi Hacı Mehmet Taşçı tarafından dua yapıldı. Din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim okunurken, Hz. Osman Cami İmam Hatibi Bekir Savaş tarafından ilahiler okundu. Çevre köylerden gelen vatandaşlarında katılımıyla Rahmana el açan köy halkı, okunan dualara hep birlikte amin diyerek yağmur yağması için dua etti. Yapılan dua sonrasında tüm köy halkı yemek sofrasında bir araya geldi.

KUYUMCU KÖYÜNDE ELLER SEMAYA AÇILDI

Kuyumcu köyündeki programda ise din görevlileri tarafından yapılan Kur'an tilaveti sonrası Din Hizmetleri Uzmanı Ömer Evci tarafından yapılan yağmur duasına hep birlikte amin denildi. Köy halkının yoğun katılım sağladığı programda kurbanlar kesilirken tüm vatandaşlar ikram sofrasında bir araya geldi.