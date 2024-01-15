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Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezahat Güçlü Eğitim Bilimleri bölümü tezsiz yüksek lisans öğrencileri ile bir araya geldi.

Dekan Prof. Dr. Nezahat Güçlü, Türkiye’nin dört bir yanından fakülteye gelen ve çoğunluğunu öğretmen ve okul yöneticilerinin oluşturduğu lisansüstü öğrencilerin program, dersler ve sınavlar ile ilgili görüş ve taleplerini dinledi.

Lisansüstü öğrenciler ile yapılan görüşmeye, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Güçlü, Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sağlam, Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Emine Babaoğlan Çelik ve Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ejder Çelik katıldı.

Görüşmenin sonunda Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezahat Güçlü, lisansüstü öğrencileri ile bu programları bitirdiklerinde kazandıkları bilgi ve deneyimler ile örgün eğitimin işlemesine ve yönetimine katkılar sağlayacaklarını ifade ederek; hepsine başarılar diledi.