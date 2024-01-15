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Pazarı ziyaret ederek, esnafa hayırlı işler dileyen Belediye Başkanı Ahmet Öçal, hem vatandaşla hem de esnafla sohbet edip, talepleri dinledi.

Esnafı ziyaret ederek istek, beklenti ve sorunlarını dinleyen Başkan Öçal, alışveriş yapan vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

Pazar esnafını ziyaret ederek, hayırlı işler dileyen Başkan Öçal, hem vatandaşla hem de esnafla sohbet edip, talepleri dinledi.

Öçal, “Gerek bilgilendirme ve istişare toplantılarıyla gerekse esnaf ziyaretlerimizle bütün esnaf kardeşlerimizle bir araya geldik. İlçemizin durumunu, belediyemizin yaptıklarını ve yapacaklarını esnaf kardeşlerimizle paylaştık. Onların isteklerini, sorunlarını dinledik. Esnafımız bölgemizin yatırımcısıdır. Yaptığımız hizmetleri esnafımızın vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyoruz. Daha modern ve yaşanabilir bir ilçede yaşamak adına ortak akıl anlayışıyla hareket ederek, hizmetin en iyisine layık olan ilçemizi hep birlikte katkı sunuyoruz. Hizmetlerimize halkımızın desteğiyle hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.

Sorunları çözmek için elbirliği ile çalıştıklarını ifade eden Öçal, pazardaki ürünleri de inceledi. Başkan Öçal, “Hemşehrilerimize karşı pazarcı esnafımızın iyi davranması, temiz ve sağlıklı ürünler satması en büyük arzumuzdur. Bizler pazar yerlerimize büyük önem veriyoruz. Esnafımızın da, hemşehrilerimizin de buralara önem vermesi, buraları temiz tutması, kurallara uyması gerekiyor. Rabbim bütün esnafımıza helal ve bol kazanç versin” diye konuştu.