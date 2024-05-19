Uluslararası Genç Bilimci, Girişimci ve Mentörleri Ağı (ULUĞ) Türk Dünyası, Balkanlar ve Güney ülkelerden katılımla çevrimiçi 19 Mayıs Genç Bilimci buluşması yapıldı.

ULUĞ, farklı ülkelerden ve şehirlerden gençlerin bulundukları yerleri tanıtma imkanı da buldukları "Geleneksel 19 Mayıs Bayramı Kutlama" programı vesileyle 19 Mayıs 2024 Pazar günü gençleri çevrimiçi olarak bir araya getirdi.

Uluslararası düzeyde 13 ayrı tematik bilim alanında genç bilimcilerden, 1 yatay alanda genç girişimcilerden ve tüm bunların mentörlerinden oluşan; bilimi özendirme, konferanslar, paneller, eğitimler, atölyeler, projeler, girişimcilik faaliyetleri yapma ve gerçekleştirme amacı güden, ilgili formal ve informal paydaşlarla sıkı işbirliğini öngören geniş bir ağ niteliğindeki oluşumun öncülüğünü yapan ULUĞ Genel Koordinatörü Fatih Mehmet Şahin’in bilgilendirici konuşması ile başlayan etkinlik, ULUĞ Genç Fen- Mühendislik Bilimciler Üst Yöneticisi Perizat Sagınbekova’nın yönetmenliğinde ve ULUĞ Genç Bilimci Genel Sekreter Alihan M. Çabuk’un teknik yönetim desteğiyle yürütüldü.

ULUĞ Sosyoekonomik Bilimciler Üst Yöneticisi Liliya Abdrakhmanova’nın selamlama ve açılış konuşmasıyla başlayan etkinliğin davetli konuşmacısı Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, "Gelecek İçin Donanımlı Gençlik" konulu anlatımında yol gösterici ve bilgilendirici değerlendirmelerde ve önerilerde bulundu.

Kendisini tanıtarak ve yaptığı gönüllülük çalışmalarından da bahsederek söze başlayan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ortak hayallerin peşine birlikte düşmenin gerektiğine ve derslerde anlatılan konuların hepsinin bir karşılığının olduğuna dair değerlendirmelerde bulundu. Büyük ve öncü işlerin çoğunlukla genç yaşlarda ortaya konabildiğinin altını çizerek üniversite hayatında gerçek hayat problemleri üzerine yönelmek gerektiğini farklı yönleriyle ortaya koydu.

Türkiye’nin farklı yerlerinden, Balkanlardan, Türk Dünyasının şehirlerinden Genç Bilimci ve Girişimcilerin yanı sıra uzak coğrafyalardan da (19 farklı dünya şehrinden) Genç Bilimci ve Girişimcilerin söz aldığı program yoğun katılımla ve ilgiyle takip edildi.