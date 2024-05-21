Türkiye'de 1 günlük yas ilan edilmesinin ardından Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Niğde ve Kırşehir'de bayraklar yarıya indirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmesi üzerine Türkiye'de bir günlük yas ilan edildiğini duyurdu. Bu kararın ardından Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Niğde ve Kırşehir'de bayraklar yarıya indirildi.

"MİLLİ YAS İLAN ETTİK"

Kabine toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti. Erdoğan, "Görüşmemizde taziyelerimizi ilettim. İran bizim sınır komşumuz ve halkı kardeşimizdir. Asırlardır aynı coğrafyada barış içinde yaşıyoruz. Ticaretten enerjiye, ulaştırmadan turizme, güvenlikten terörle mücadeleye kadar birçok alanda iş birliğimiz var. İran'ın Filistin davasına verdiği desteği her zaman takdir ettik. Bölgemizdeki sorunların çözümünde de İran'la yakın diyalog içindeyiz. İran'a karşı uygulanan tek taraflı yaptırımlara katılmadık ve komşuluk hukukumuzu gözeterek hareket ettik. Reisi'yi en son 24 Ocak'ta Ankara'da ağırlamıştık ve 10 yeni anlaşma imzalayarak ilişkilerimizi ileriye taşıdık" dedi.