Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi’nde final heyecanı yarın yaşanacak. İtalya temsilcisi Atalanta ile Alman ekibi Bayer Leverkusen, İrlanda’nın başkenti Dublin’deki Dublin Arena’da oynanacak final müsabakasında karşı karşıya gelecek. TSİ 22.00’da başlayacak mücadeleyi Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs’ın yardımcılıklarını Vasile Florin Marinescu ve Mihai Ovidiu Artene yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Slovakya Futbol Federasyonu’ndan Ivan Kruzliak olacak.

Yarın oynanacak maç ile iki ekip üçüncü kez rakip olacak. Daha önce iki takım arasında UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu son 16 turunda yapılan iki müsabakayı Atalanta 3-2 ve 1-0’lık skorlarla kazanmıştı.

Bayer Leverkusen ikinci, Atalanta ilk Avrupa Kupası’nı hedefliyor

Bayer Leverkusen, Atalanta karşısında kulüp tarihindeki ikinci Avrupa kupasını kazanmak için sahaya çıkacak. Kırmızı- siyahlılar, daha önce 1987-1988 sezonunda UEFA Kupası ismiyle oynanan turnuvada İspanyol temsilcisi Espanyol’u yenerek şampiyon olmuştu. Alman ekibi ayrıca 2001-2002 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’e karşı final oynamış, rakibine 2-1 yenilerek ikinci olmuştu. Atalanta ise tarihinde ilk kez bir UEFA organizasyonunda finale yükselme başarısı gösterdi. Mavi-siyahlılar, ilk Avrupa kupası finalinde bu sezon namağlup yoluna devam eden Bayer Leverkusen’i yenerek şampiyon olmayı amaçlıyor.

Bayer Leverkusen, bu sezon Avrupa Ligi’nde de namağlup

Tarihinde ilk kez Bundesliga’da namağlup şampiyonluğa ulaşan Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi’nde de yenilgi yüzü görmedi. Kırmızı-siyahlılar, bu sezon Avrupa Ligi’nde 12 maçta 9 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. H grubunda Hacken, Molde ve Karabağ ile mücadele eden Leverkusen, oynadığı tüm maçları kazanarak 18 puanla grubunu lider tamamladı. Son 16 turunda Azerbaycan ekibi Karabağ ile eşleşen Xabi Alonso’nun öğrencileri, deplasmanda 2-2 berabere kaldığı rakibini sahasında 3-2’lik skorla eleyerek çeyrek finale çıktı. Çeyrek final aşamasında İngiliz temsilcisi West Ham ile karşılaşan Leverkusen, ilk müsabakayı sahasında 2-0 kazanırken, deplasmandaki rövanş maçında rakibiyle 1-1 berabere kalarak yarı finale yükseldi. Yarı finalde de İtalya takımı Roma’yı 2-0 ve 2-2’lik skorlarla saf dışı bırakan Almanlar, adını finale yazdırdı. Oynadığı 12 karşılaşmada 31 gol atan Bayer Leverkusen, bu alanda Avrupa Ligi’nin en başarılı takımı olurken, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.

Atalanta, güçlü rakiplerini saf dışı bıraktı

Atalanta, bu sezon Avrupa Ligi’nde çıktığı 12 karşılaşmada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. D grubunda Sporting Lizbon, Sturm Graz ve Rakow Czestochowa ile mücadele eden Atalanta, 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak topladığı 14 puanla grubunu lider bitirdi. Son 16 turunda yine Sporting Lizbon ile karşılaşan İtalyan ekibi, ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibini rövanş müsabakasında 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde kupanın favori ekiplerinden Liverpool ile eşleşen Gasperini’nin öğrencileri, ilk maçta deplasmanda 3-0 yendiği rakibine ikinci maçta 1-0 mağlup olmasına karşın yarı finale çıktı. Yarı finalin ilk karşılaşmasında Marsilya ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Atalanta, ikinci maçı 3-0 kazanarak finaldeki yerini aldı. Oynadığı 14 maçta 22 gol kaydeden mavi-siyahlılar, filelerinde ise 8 gol gördü.

Dublin Arena, 13 yıl aradan sonra bir finale ev sahipliği yapacak

İrlanda’nın başkenti Dublin’de bulunan Dublin Arena’da, 13 yıl sonra bir Avrupa kupası finali oynanacak. Dublin Arena, en son Portekiz ekipleri Porto ile Braga arasında oynanan 2010-2011 sezonu UEFA Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapmıştı. Porto, 18 Mayıs 2011 tarihindeki müsabakayı Radamel Falcao’nun 44. dakikada kaydettiği golle 1-0 kazanmış ve kupayı müzesine götürmüştü.