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Hentbol Erkekler Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, mağlubiyetler serisini Tokat Hentbolspor karşısında da sürdürdü.

A grubunda 5’inci hafta geride kalırken, kırmızı siyahlı ekip ligde çıktığı 5 müsabakada sadece bir galibiyet alırken 4 müsabakadan da mağlubiyet ile ayrıldı. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Tokat Hentbolspor’a konuk olan Yozgat Belediyesi Bozokspor, ilk yarısını 17-18 önde tamamlandığı müsabakayı 38-34 mağlup tamamladı. Tokat Hentbolspor ligdeki ilk galibiyetini alarak 4’üncü sıraya yükselirken, Yozgat Belediyesi Bozokspor ligde üst üste üçüncü mağlubiyetini alarak 6’ncı sıraya geriledi. 7 takımın mücadele ettiği A grubunda haftayı 6’ncı sırada kapatan kırmızı siyahlı ekip, bu haftayı dinlenerek geçirirken 2 Aralık tarihinde deplasmanda zirve mücadelesi veren Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.

Tokat Ali Yücel Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın ilk yarısı karşılıklı atılan goller ile geçildi. İlk yarıda hem ev sahibi Tokat Hentbolspor, hem de Yozgat temsilcisi Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor savunmada ve hücumda etkili oyunlar sergilerken, ilk devreyi temsilcimiz Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor 17-18 önde tamamladı. Müsabakanın ikinci yarısında toparlanan ev sahibi Tokat Hentbolspor, Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor’a karşı biraz daha sahada iyi oynayınca önce beraberliği yakaladı ardından da 4 sayı öne geçerek müsabakayı 38-34 galip tamamladı. Tokat Hentbolspor aldığı bu galibiyet ile puanını 3’e yükseltip puan cetvelinde 4’üncü sıraya yükselirken, haftaya 4’üncü sırada giren Yozgat Belediyesi Bozokspor ise aldığı bu mağlubiyet ile 6’ıncı sıraya geriledi.

Ali Yücel Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Mesut Erdoğan, Muhammet Turan hakem ikilisi yönetti. Ev sahibi Tokat Hentbolspor’da Enes Mustafa Bulut attığı 13 gol ile hem takımının hem de müsabakanın en golcü ismi olurken, Sabri Kaan Toraman 11, Doğan Aslantaş 5, Onur Taş 4, Alpaslan Aslantürk, Semih Menevşe, Ahmet Çavdar, Eneshan Özdemir ve Sedatcan Bektaş ise 1’er gol attılar. Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor’da ise Berat Bilal Çebi attığı 12 gol ile takımının en skorer ismi olurken, Özkan Karaboğa 6, Mehmet Keskin 5, Talha Kurd 4, Alperen Düzcan, Nuri Şahin, İhsan Korkmazyiğin 2, Muhittin Ateş ise 1 gol attı. Tokat Hentbolspor’da Semih Menevşe ve Sedatcan Bektaş birer kez iki dakika cezası alırken, Doğan Aslantaş ise sarı kart gördü. Konuk ekip Yozgat Belediyesi Bozokspor’da ise Muhittin Ateş, İhsan Korkmazyiğit birer kez, Özkan Karaboğa iki kez, Talha Kurd ve Berat Bilal Çebi ise 3 kez iki dakika cezası aldı.