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Yozgat 1’inci Amatör B grubunda yer alan Yozgatspor 1959 FK ile Yozgat İl Özel İdarespor ligin 4’üncü haftasında karşı karşıya geldi.

Yozgat sentetik sahada oynanan müsabakayı Yozgat İl Özel İdarespor, Yozgatspor 1959 FK karşısında 4-2 kazandı.

Maçın ilk yarısında, her iki takım da büyük bir istek ve arzuyla sahaya çıktı. İki takımın mücadelesi, büyük bir rekabet ve tempo içerisinde geçti. Karşılaşmanın 6’ıncı dakikasında bulduğu golle Yozgat İl Özel İdarespor skoru 1-0 yaptı.

Maçın 10. dakikasında Yozgatspor 1959 FK bulduğu golle skoru 1-1’e getirdi.

Yozgat İl Özel İdarespor gol bulmak için yoğun bir baskı kurmaya çalışırken maçın 25’inci dakikasında Yozgatspor 1959 FK skoru 2-1 ‘e getirdi.

İl Özel İdarespor üst üste kurduğu baskı ile 40, 60 ve 75’inci dakikalarda attığı gollerle maçı 4-2 kazandı.