Yozgat Bozok Üniversitesi Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğrencilerine yönelik proje ve patent eğitimi düzenledi.

Bozok Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi tarafından, 9 Mayıs 2024 tarihinde öğrenciler ve öğretim elemanlarına yönelik bir proje ve patent hakkında eğitim düzenledi.

Eğitim, Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Hıdır'ın da katılımıyla gerçekleşti. Eğitimle katılımcılara, projelerini nasıl geliştirecekleri ve fikirlerini patentle nasıl koruyabilecekleri konusunda önemli bilgiler verildi.