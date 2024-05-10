Aydıncık Belediye Başkanı Mustafa Tekçam, Şehit Ahmet Tomruk Caddesi’nde devam eden doğal gaz çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Tekçam, ekiplerden bilgi alarak ana hat kazıları sürerken mahalle planlamalarını da başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Tekçam yaptığı açıklamada, “Geleceğin modern ve güvenli Aydıncık'ını inşa etmek için özveriyle çalışan ekiplerimizle birlikte sorunları hızla çözüp, siz değerli hemşehrilerimize güvenli ve konforlu bir hizmet sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Doğal gaz çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte ilçemizde daha modern, güvenli ve yaşanabilir bir ortam sağlayacağız. Sizlerin de desteğiyle, Aydıncık'ımızı daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için adım adım ilerlemeye devam edeceğiz. Birlikte daha güzel ve yaşanabilir bir Aydıncık inşa etmeye kararlıyız” ifadelerini kullandı.