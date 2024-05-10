Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yener Kortan Tosun'un koordinatörlüğünde ve Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Murat Balcı ile birlikte gerçekleştirilen "Doğa Yürüyüşü ve Çevreye Karşı Duyarlıyım" faaliyeti, Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi Spor Kulübü öğrencilerine unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Bu etkinlik kapsamında öğrenciler, doğanın güzelliklerini keşfetmek ve çevreye duyarlılık kazanmak amacıyla Çamlık Milli Parkı Tabiat Eğitim Merkezi ve Milli Parklar Yozgat İl Müdürlüğü'nü ziyaret ettiler.

Öğrencilere, Yozgat ve çevresindeki karasal ve sulak ekosistemler hakkında detaylı bir eğitim verilerek, doğal yaşamın önemi ve korunması gerekliliği vurgulandı. Yozgat'ın zengin flora ve fauna çeşitliliği hakkında bilgi sahibi olan öğrenciler, yerel bitki ve hayvan türlerini yakından tanıma fırsatı buldular.

Ayrıca, dünyada sadece Kafkasya ve Çamlık Milli Parkı'nda yetişen nadir çam türleri öğrencilere tanıtıldı. Bu eşsiz çam ağaçlarının yaşam döngüsü ve ekolojik önemi hakkında bilgi alarak, doğanın bize sunduğu değerleri daha iyi anladılar. Özellikle, yaklaşık 400 yıllık çam ağaçlarını ziyaret ederek, doğanın yaşlı ve büyüleyici varlıklarını yakından gözlemleme fırsatı buldular.

Doğa yürüyüşü sırasında öğrenciler, birlikte trekking yaparak doğal güzellikleri keşfettiler. Doğa parkuru boyunca ilerleyerek, çeşitli doğal oluşumları gözlemleyip, fotoğrafladılar. Bu keşifler arasında özellikle, kar kuyusunun ziyaret edilmesi öğrencilerin ilgisini çekti ve meraklarını artırdı.Bu etkinlik, öğrencilerin doğa ve çevre konularında farkındalık kazanmalarına, doğal yaşamı yakından tanımalarına ve doğaya olan sevgi ve saygılarını artırmalarına katkı sağladı. Ayrıca, doğa sporlarına ilgi duyan öğrenciler için de motive edici bir deneyim oldu. Gördükleri güzellikler ve öğrendikleri bilgilerle, doğanın korunması ve sürdürülebilirliği konusunda daha duyarlı bireyler olarak yetişmelerine yardımcı oldu.