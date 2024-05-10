Yozgat merkez ve ilçelerinde gerçekleştirilen turnuvaların finali Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonunda gerçekleştirildi. İl geneli ilkokul ve ortaokullarında toplam 5 farklı kategoride düzenlenen kutu oyunlarına 200 öğrenci, 40 hakem, 2 masa hakemi, başhakem ve yardımcı hakem katılım sağladı.

İlçelerde yapılan turnuvalarda başarılı olan 200 öğrencini katılımı ile finalde kazanan öğrencilere madalya ve ödülleri takdim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, turnuvada görev alan hakemlere teşekkür ederek, Akıl ve Zekâ Oyunları Müsabakalarına katılım sağlayan öğrencileri tebrik etti.

Turnuvada dereceye giren öğrenciler şu şekilde:

İlkokul q-bitz

1. Eslim Zehra Şimşek - Sorgun Yavuz Selim İlkokulu

2. Mustafa Eymen Soylu - Sorgun Agahefendi İlkokulu

3. Reyhan Batur - Akdağmadeni Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

İlkokul equılıbrıo

1. Betül Eslem Ciğer - Sorgun Milli Egemenlik İlkokulu

2. Sevim Hira Ekinci - Sorgun Yavuz Selim İlkokulu

3. Naz İçme - Yozgat Milli Eğitim Vakfı İlkokulu

İlkokul mangala

1. Miraç Açıkgöz - Yozgat Milli Eğitim Vakfı İlkokulu

2. Zeynep Esin Karakaya- Akdağ Atatürk İlkokulu

3. Ülkü Liva Mutlu- Sorgun Fevzi Çakmak İlkokulu

İlkokul pentago

1. Yakup Ergül - Yozgat Atatürk İlkokulu

2. Mehmet Emin Küçükaltay-Milli Egemenlik İlkokulu

3. Ecrin Yurdakan- Akdağmadeni Sazlıdere İlkokulu

İlkokul küre

1. Hamza Gül - Şefaatli Atatürk İlkokulu

2. Mitat Kaan Arslan-Sorgun Ertuğrulgazi İlkokulu

3. Poyraz Arslan-Akdağmadeni Sazlıdere İlkokulu

Ortaokul küre

1. Anıl Tuna Adli - Yozgat Toki Mevlana İmamhatip Ortaokulu

2. Süleyman Eroğlu-Boğazlıyan Şehit Lokman Dargın İmamhatip Ortaokulu

3. Köksal Özsoy-Boğazlıyan Yamaçlı Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

Ortaokul mangala

1. Ebrar Bolat- Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

2. Eymen Doruk Ersoy-Boğazlıyan Borsa Şükran Ana Ortaokulu

3. Ahmet Başkal-Sorgun Yunus Emre Ortaokulu

Ortaokul pentago

1. Faruk Ökkeş Alataş-Yozgat Toki Şehit Adem Cankurtaran Ortaokulu

2. Belinay Murat-Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

3. Süleyman Bolat-Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

Ortaokul reversi

1. Aleyna Gül-Şefaatli Atatürk Ortaokulu

2. Muhammed Emir Güneş-Saraykent Şehit Mustafa Eser İmamhatip Ortaokulu

3. Veysel Yorulmaz- Çekerek Özükavak Vali İbrahim Fuat Uğur İmamhatip Ortaokulu

Ortaokul kulami

1. Erol Efe Alkan-Boğazlıyan Şehit Lokman Dargın İmamhatip Ortaokulu

2. Salihanur Alkah - Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

3. Sudenaz Duruduygu-Yerköy Nurdoğdu Ortaokulu