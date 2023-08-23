Yozgatlı öğrencilerin de ilgilendiren konu hakkında açıklamada bulunan Tercih Uzmanı Ergin Sarar, “YKS bir sıralama sınavı olduğundan bir puanla bile yüzlerce ve binlerce adayın elendiğini var sayarsak ciddi avantajdan vazgeçmiş olunuyor. Sonraki yıl OBP puanı kırıldığından da önceki yıl kayıt yaptırılmayan programın puanına ulaşmak dahi zor olabilir” diye konuştu.

YKS’ye başvuran öğrenci sayıları incelendiğinde 1980 yılında 466 bin 963 kişi ile başlayan yolculuk, 2019 yılında 2 milyon 528 bin 31 kişi, 2020 yılında 2 milyon 436 bin 958 kişi, 2021 yılında 2 milyon 607 bin 715 kişi, 2022 yılında 3 milyon 243 bin 334 ve 2023 yılında ise 3 milyon 527 bin 443 öğrenci sayısına ulaştığı görülüyor. 2024 yılında sınava girecek aday sayının 4 milyonu geçeceği tahmininde bulunan Tercih Uzmanı Ergin Sarar, yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıtlarını ertelememesi gerektiği uyarısında bulundu.

“TÜM KONULAR SINAVA DÂHİL EDİLECEK”

Pandemi ve deprem gibi yaşanan olağanüstü durumlardan dolayı öğrenciler bazı konulardan muaf olarak YKS’ye girdiğini hatırlatan Doğuş Üniversitesi Tercih Uzmanı Sergin Sarar, “Önümüzdeki sene tüm konular sınava dahil edileceğinden bu durumu da öğrencilerin göz önünde bulundurmasında fayda var” ifadelerini kullandı.

“KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ VE ÇİFT ANADAL İMKÂNI”

Yerleştiği programdan memnun olmayan öğrencilerin kurum içi yatay geçiş imkânından faydalanabileceğini belirten Sarar, “Öncelikle bu öğrenciler not ortalaması veya merkezi yerleştirme puanını kullanarak kurum içi yatay geçiş imkânı sayesinde gerekli kriterleri sağlaması şartıyla program değiştirebilir. Bu öğrenciler için diğer bir yol ise gerekli kriterleri sağladıkları takdirde çift anadal imkânı. Böylece öğrenciler istedikleri bölümden ikinci bir diploma alarak kariyer hedeflerine ulaşabilir” dedi. İHA