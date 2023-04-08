Düzenlenen eğitimde trafiğin tanımı ve unsurları hakkında çocuklara bilgiler verildi.

İnsan, araç, yol ve çevre gibi unsurlardan yola çıkılarak "Temel Trafik Eğitimi ve Karşıdan Karşıya Geçiş Kuralları Eğitimi" gerçekleştirildi.

Çiçekdağı İlçe Emniyet Amirliği Trafik Büro Amirliği tarafından Merkez Anaokulunda ve Öğretmen Turgut Yılmaz İlköğretim Okulunda 7-11 yaş grubundaki öğrencilere "Temel Trafik Eğitimi ve Karşıdan Karşıya Geçiş Kuralları Eğitimi" verildi.

Trafikte insanların oynadığı roller, araca inme-binme kuralları, araç içerisinde uyulması gereken temel kurallar, araç içerisinde doğru oturma şekilleri, emniyet kemerinin doğru kullanımı, okul servis aracına binerken ve inerken uyulması gereken kurallar, okul servis aracında uyulması gereken temel kurallar, karayolunda yaya olarak uyulması gereken kurallar, karşıdan karşıya güvenli geçiş yerleri konularında görsel ve teorik bilgilendirmeler yapıldı.

Konular ile ilgili çocukların sorular da cevap buldu.

“SAĞ TARAFTA YÜRÜMELİYİZ”

Trafikle ilgili bilgilerin paylaşıldığı eğitimde personeller tarafından şu ifadelere yer verildi; “Yayaların, araçların ve hayvanların karayolu üzerindeki hal ve hareketlerine trafik, motorlu veya motorsuz bir aracı sevk ve idare eden kişilere trafikte sürücü, aracı kullanan sürücü ile hizmetliler dışında araçta bulunan kişilere ise yolcu denir. Yayalar bulundukları yoldaki altyapı durumuna göre; aşağıda belirtilen yerleri gerekli kurallara uyarak kullanması güvenlidir. Kaldırımda yürürken kendimize göre sağ tarafta yürümeliyiz. Karşıdan gelen diğer yayaların kaldırımı kullanmasını engellemeyecek sayıda yan yana (genelde iki kişi ) yürünmelidir. Özellikle taşıt yolunda ve bankette gece yürümek zorunda kalınır ise; trafikte sürücüler tarafından daha iyi fark edilmek (görünmek) için açık renkli ve reflektif özellikli kıyafetler giyerek yürümeliyiz.”

“SOL, SAĞ VE SOL”