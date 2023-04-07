Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsrail yönetiminin, Harem-i Şerif'teki tarihi statükoya ve tüm ibadet yerlerinin kutsiyetine saygı göstermesini beklediklerini belirterek "İsrail güvenlik güçlerinin işgal altındaki Filistin topraklarında operasyonlarını artırdığı ve tüm bölgede gerilimin tırmandığı bir dönemde, aşırılık yanlısı Yahudi grupların tahriklerinin önüne geçilmesi için gerekli önlemlerin alınması elzemdir." dedi.

Konuşmasında engellilerin hayatın her alanında var olabilmelerini sağlamak için çok önemli çalışmalar yürütüldüğünü dile getiren Oktay, öncelikle ön yargıları ve bunlardan kaynaklanan yanlış kabulleri, davranışları, uygulamaları, hatta kavramları değiştirmekle işe başladıklarını söyledi.

Sosyal politikaların merkezinde yer verdikleri hak temelli yaklaşımı engellileri de kapsayacak şekilde genişlettiklerini anlatan Oktay, yapılan hiçbir işi, sağlanan hiçbir imkânı "lütuf" değil, her alanda olduğu gibi bir "hak teslimi" olarak kabul ettiklerini vurguladı.

Fuat Oktay, Anayasa ve yasalarda yapılan değişikliklerle, taraf olunan uluslararası sözleşmelerle, engellilere pozitif ayrımcılık uygulanabilmesini sağladıklarını ifade etti.

"KAMUDA ENGELLİ İSTİHDAMINI DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Sokakta, iş hayatında, kamuda, sporda, siyasette ve her yerde, engellilerin eşit hak ve imkânlara sahip olma mücadelelerini desteklediklerini belirten Oktay şöyle devam etti:

"Kamu hizmetlerinden şehir planlamasına, toplu taşımadan özel sektöre her alanda sizlerin erişilebilirliğini asli şart haline getirdik. Engellilerimizin çalışma hayatında katettikleri mesafenin en önemli göstergesi, kamudaki istihdamdır. Kamuda 5 bin 777 olan engelli istihdamını 12 kat artırarak bugün 65 bin 662'ye yükselttik. Yeterli mi, değil, devam ettireceğiz.

Umut evleriyle, engelsiz gündüz bakımevleriyle, kurumsal bakım merkezleriyle, engellilerimize ve ailelerine destek olduk. Bugün iftarda bir araya geldiğimiz Saray Mahallemizdeki merkezimiz de bunlardan biridir. Evde bakım yardımından yararlanan 564 bine yakın engelli vatandaşımız, ailesinin yanında huzurla, güvenle, şefkatle yaşamayı sürdürüyor. Teker teker saymaya kalksak saatlerce sürecek pek çok sosyal devlet uygulamasıyla, engellilerimizin bu ülkenin ve milletimizin ayrılmaz birer parçası olduğunu hep birlikte yine tüm Türkiye'ye göstermiş olduk."

Tüm bu kazanımların kesintisiz devam etmesi için 14 Mayıs'ın tarihi bir dönemeç olduğunu dile getiren Oktay, yeni dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, "Durmak yok yola devam." diyeceklerini, engellilere ve tüm Türkiye'ye hizmetlere devam edeceklerini söyledi.

DEPREMDEN ETKİLENEN ENGELLİLERE DESTEK

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptıkları ilk işlerden birinin de bölgedeki engelli kişilerle ilgilenmek olduğunu aktaran Fuat Oktay, "Yatılı kurumlarımızda kalan engellilerimizi, hemen diğer illere taşıyarak güvende kalmalarını sağladık." dedi.

Oktay, hastanelerde tedavi gören binin üzerinde engelliye ulaşarak sosyal yardım ve sosyal hizmet ihtiyacı olanları devletin şemsiyesi altına aldıklarını kaydetti.

Yurtlarda, otellerde, geçici barınma alanlarında kalan depremzedeleri ziyaret ederek, bakıma ihtiyacı olan engellileri belirleyip yatılı kurumlara yerleştirdiklerini ifade eden Oktay, engelli ve yaşlıların gıda, giyim, ilaç, cihaz gibi ihtiyaçlarını karşılayacak bir sistem kurulduğunu ve ağır engelli bakımı ve evde bakım yardımlarının aksatmadan ödendiğini anlattı.

Felaketlerin aynı zamanda toplumların dayanışma gücü ölçüsünde millet olma vasıflarını da ortaya çıkaran dönemler olduğunu işaret eden Oktay, 6 Şubat'taki depremlerde Türk milletinin büyük bir dayanışma gösterdiğini söyledi.

Oktay, depremde uzvunu kaybettiği için engelli durumuna düşen bine yakın kişinin bulunduğunu ifade ederek bu bireylerin protezleri dâhil, her türlü ihtiyaçlarını karşılayacaklarını bildirdi.

Evleri yıkılan veya hasar görenler için bir yılda 319 bin, toplam 650 bin yeni konut yapmayı hedeflediklerini belirten Oktay, "Bu şekilde inşa edeceğimiz, her biri ilçe büyüklüğündeki onlarca yeni yerleşim yerini engelsiz şehir yaklaşımıyla planlıyoruz. Mevcut şehir merkezlerimizi ihya ederken de bu anlayışla hareket edeceğiz." şeklinde konuştu.

"MESCİD-İ AKSA'DA YAŞANILANLAR YÜREKLERİMİZİ DAĞLAMAKTADIR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına değinerek yaşananların yürekleri dağladığını dile getirdi.

İsrail güvenlik güçlerince teravih namazının ardından Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskında, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu yüzlerce Filistinli'nin yaralandığını hatırlatan Oktay, Kıble Mescidi binasının da hasar gördüğünü kaydetti. Oktay şöyle konuştu:

"İsrail güvenlik güçlerinin Kıble Mescidi'nde orantısız bir güçle müdahale ettiğini gördüğümüz, insan onurunu rencide eden görüntüler vicdanlarımızı bir kez daha yaralamıştır. Mescid-i Aksa'nın kutsiyetine ve ibadet edenlere yapılan bu saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez. İsrail yönetiminin, Harem-i Şerif'teki tarihi statükoya ve tüm ibadet yerlerinin kutsiyetine saygı göstermesini bekliyoruz. İsrail güvenlik güçlerinin işgal altındaki Filistin topraklarında operasyonlarını artırdığı ve tüm bölgede gerilimin tırmandığı bir dönemde, aşırılık yanlısı Yahudi grupların tahriklerinin önüne geçilmesi için gerekli önlemlerin alınması elzemdir. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da mazlum Filistin halkının yanında yer almaya devam edecektir. Filistinli kardeşlerimizin ibadet özgürlüğünün ve kutsal mekânlarımızın korunması için her tür çabayı göstermeyi sürdüreceğiz."

Konuşmasının ardından Oktay'a engelli gençlerin hazırladığı resim hediye edildi. Programın ardından Saray Engelsiz Yaşam ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi Yerleşkesi'nde yer alan engelli bakım evlerinden birini ziyaret eden Oktay burada kalan engellilerle sohbet etti. AA