Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay Hassa, Yozgat Valisi Ziya Polat koordinesinde toparlanıyor. İçişleri Bakanı Soylu, koordineli çalışmalardan dolayı Hassa’da çalışan ekibe teşekkür etti.

“ENKAZLAR KALDIRILIYOR”

Bakan Soylu, Hassa’da yürütülen çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. İlçede enkaz kaldırma çalışmalarının kaldırılmaya devam ettiğini kaydetti. İlçenin toparlanmaya başladığını vurgulayan Soylu, “Hatay Hassa'da, Yozgat Valimiz Ziya Polat ve koordinatör kaymakamlarımızın koordinesinde yıkım ve enkazlar kaldırılmaya devam ediyor. Günde 250 kamyon seferi, bugüne kadar 7 Bin 300 kamyon seferiyle toplamda 58 bin 400 metre küp hafriyat kaldırıldı” ifadelerini kullandı.

“YÜZDE 45’İ KALDIRILDI”

İlçede birçok iş makinesinin çalıştığını vurgulayan Soylu, “Hassa genelinde Bin 600 olan acil yıkılacak/yıkık bina enkazının yüzde 45’i kaldırıldı. İlçe genelinde 60 kamyon, 25 ekskavatör, toplamda 85 iş makinesi çalışıyor. Koordinatör valilerimiz, kaymakamlarımız, kamu kurumları, belediyeler, özel sektör emeği geçenlerden Allah razı olsun” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan