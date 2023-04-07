Her Yıl 7 Nisan Dünya Sağlık Günü olarak çeşitli temalarla kutlanmakta. Dünya Sağlık Günü Dünya ülkelerinin bir araya gelerek sağlığın geliştirilmesi, dünyanın güvenliğinin sağlanması, incinebilir gruplara hizmet edilmesi ve herkesin sağlıklı ve iyi olma haline erişebilmesi için 1948 yılında kurdukları Dünya Sağlık Örgütü’nün kuruluşunun yıl dönümüne denk gelen gün.

Dünya Sağlık Günü’nün her yıl ayrı bir tema ile farklı etkinliklerle kutlandığını söyleyen Başhekim Kozan, “2023 için belirlenen tema ‘Herkes İçin Sağlık’ olarak belirlenmiştir” dedi.

Başhekim Kozan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Herkes için sağlık ” Hedefi, herkesin sürdürülebilir bir dünyada, sağlıklı bir yaşam sürmesini hedeflemektedir. Yozgat merkezde toplam 142.000 metrekare alan üzerine kurulan şehir hastanemiz, 475 yatak kapasitesiyle Türkiye’nin ilk Şehir Hastanesi olması ile ve kurulduğu günden bu güne şehrin yanı sıra tüm bölgeye hizmet vermeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz 6 yıl içerisinde 6 milyonu aşan hasta tedavi aldı. Geçtiğimiz hafta hastanemizde bir günde 7 Bin kişiyi aşan polikilinik hizmetimiz oldu. Hastanemiz kapasite olarak daha da yüksek hasta kabulü sağlayabilecek kabiliyettedir. Geride bıraktığımız 6 yıllık süreçte 190 bini aşkın ameliyat yapıldı. 475 yatağın yüzde 85-90 servis doluluk oranı ile ilerledik. Yoğun bakımlarımız yüzde 95’e yakın bir doluluk oranımız mevcut. Ülkemizin yaşadığı deprem felaketinden sonra tüm birimlerimiz olarak yaraları sarmaya çalıştık. Hastanemiz çalışanları belli periyodlar halinde, sağlık ve ayni yardımlarla hemen deprem bölgesine intikal etti. Deprem sonrasında Bin depremzede hastanemize başvurdu. Ayaktan tedavi alan hastalarımızın yansıra servislerde ve yoğun bakımda yatan hastalarımıza da en iyi sağlık hizmetini verdik” dedi.

Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, Yozgat Şehir Hastanesinin sadece Yozgat’a değil, çevre İl’lerden gelen hastalara da hizmet verdiği bilgisini verdi.

Kurulduğu günden bugün hastane yönetiminde yer aldığını söyleyen Kozan, “Hastanemiz Bölge Hastanesi olma yolunda sağlam adımlarla ilerliyor” dedi.

Başhekim Uz.Dr.Kozan, Şehir Hastanesi kurulmadan önceki dönemlerde sevk edilen bir hastane konumunda iken şehir hastanesi ile birlikte sevk alan bir hastane haline geldiklerini söyleyerek “Bizim kuruluşumuzdan bu yana her zaman amacımız hasta memnuniyetini en üst düzeyde tutmak ve hastalarımızın tedavisini hastanemizde tamamlamaktır” dedi.

Başhekim Uz. Dr. Kozan “6 yıldır ilk olmanın gururunu yaşıyoruz. Diğer Şehir hastaneleri dönem hastanemizi ziyaret ederek tecrübelerimizi ve sistemin işleyişini yerinde görüyorlar. Ben Yozgatlıyım, dışarıdan gelen misafirlerimize hastanemizi bir Yozgatlı olarak anlatmanın gururunu ayrıca yaşıyorum. Yozgat’ın sağlığı için ne gerekliyse onu yapacağız. Tüm personellerimize teşekkür ediyorum. 7 Nisan Dünya Sağlık Gününü kutluyorum” diyerek açıklamasını tamamladı. Haber Merkezi