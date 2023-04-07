Meclis toplantı salonunda yapılan Nisan ayı olağan meclis toplantısında 5 madde görüşülerek karara bağlandı.

Belediye Başkanı Celal Köse, yapılan ve yapımı devam eden çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da günahlardan azat olmamamıza vesile olan Ramazan ayını hep birlikte idrak ediyoruz. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçları yapmış olduğumuz hayırları kabul etsin. Oruçlunun gireceği kapı Reyyan kapısı inşallah Reyyan kapısından girmeyi de rabbim bizlere nasip etsin. Orucun mükâfatını rabbim ancak ben veririm diyor. 2 ay önce büyük bir deprem felaketi yaşadık. Allah’a hamdolsun belediye meclis üyelerimiz, belediye personellerimiz, halkımız, sivil toplum kuruluşları, devletimiz büyükleri başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hep deprem bölgesindelerdi. El birliği ile Allah’a hamdolsun bu geçişi yaptık. Bu yaraları sardık ve inşallah sarmaya da devam ediyoruz. Şuanda bizim görevlendirmemiz devam ediyor. Mesaimizin büyük bir kısmı Yozgat’ımız da ki yapılacak olan işlerimize de ayırmamız lazım. Geçen ay itibariyle o düzeni sağladık. Bundan sonra ki süreçte haftanın belirli bir günü haricinde tamamı mesaimizde Yozgat merkezimizde işlerimizin takibi ile geçecek. Bir taraftan deprem bölgesinde ki vatandaşlarımızı unutmayacağız elimizi de oradan çekmeyeceğiz. Ekiplerimiz hala orada çalışmalarına devam ediyor. Konteyner kentlerin alt yapısında su, kanalizasyon, elektrik işlerinin yapımında orada yardımcı oluyorlar. Aşevimiz ilk günden beri hala tam kapasite çalışmaya devam ediyorlar. Orada görev yapan arkadaşlarımız özveri ile çalışıp bizleri orada güzel bir şekilde temsil ediyorlar. Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Bu felaket cenneti kazanılacak bir olaydı. Vazife için değil de gerçekten gönül rızası ile bu işi yapanlar orada ki insanlara yardımcı olanlar o çaresizliğe ortak olanlar onların kurtuluşuna vesile olanlardan Allah razı olsun” diye konuştu.

ÖNÜMÜZDE ÖNEMLİ BİR SEÇİM VAR

Belediye Başkanı Köse, “Belediye çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Önümüzde çok önemli bir seçim var. 14 Mayısta ülkemiz tekraren bir seçime gidecek. İnşallah bu seçim en iyi bir şekilde ülke olarak tamamlamayı hepimize nasip eylesin. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin ve devletimize, milletimize, ezanımıza, bayrağımıza karşı olanlara da fırsat vermesin” ifadelerini kullandı.

YARIM KALMIŞ VE DEVAM EDEN İŞLERİMİZ VAR

Başkan Köse, “Geçen mecliste ifade ettiğimiz gibi yarım kalmış ve devam eden işlerimiz var ihalesi gecikmiş ve yapım aşamasında, ihale aşamasında olanlar vardı. Özellikle şunu ifada etmek istiyorum Büyük Camii projesinin müteahhitti normalde 2021 yılının Haziran ve Temmuz aylarında bizlere teslim etmesi lazımdı. Ama pandemi süreci, ekonomik süreçleriyle teslimatı uzadı. Hala orada yüzde 30’luk bir iş kaldı. En son bizler istişare ettik bu müteahhitle yürümüyor işini feshedelim bizim talebimizi dikkate aldılar yapım işini feshettiler. Önümüzde ki 10 gün içerisinde teklif usulü ihale ile orası verilecek 3 ay içerisinde bitmesi kaydıyla ihaleye verilecek. Hal iş merkezi devam ediyor.Hal İş merkezi 4-5 ihalede verilmişti. Müteahhit firması bir hafta öncesi başladı orayı da seçimlerden önce çatıyı bitirme aşamasına getiririz. 3 ay içerisinde de işyerlerin sahiplerine teslim etmiş oluruz. Gençlik ve Spor Merkezi projesi devam ediyor. Hasta konukevi şefkat evimiz başladı şuanda devam ediyor. Spor vadisi malum bize geçmişti orayı ihale etmiştik oradaki çalışmaları devam ediyor. Bilim Merkezinin son şeklini verdik daha öncesinde de arkadaşlarımıza izah etmiştik. Proje de biraz tadilat yaparak biraz da geliştirerek bu işe 35-40 milyonla başladık süreç içerisinde bedeller art arta en son 85 Milyona dayandı. 85 milyon civarında bir bedelli inşallah önümüzde ki günlerde ihalesini de yaparak oraya da başlamış olacağız” dedi.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Başkan Köse, “Altyapı firması bu sene sonuna kadar bitirme taahhüdü vardı 212 kilometrede ki değişimin 60 kilometre civarında tamam ettik. 4’de 1’lik kısmı bitmiş oldu kış ayı girdiği için baya bir duraksama oldu. Şuanda 5 ekip çalışmaya başladı bu ekibe takviyeler yapılarak bütün caddelere gireceğiz ama şehir merkezimize girmeyeceğiz şehir merkezimizi biraz erteleyelim istedik. Önceden lazım olan yerler ve lokal olan yerlerde çalışma yapıyorduk ki insanları mağdur etmeden üstünü kapatıp bitirelim istedik. Çok acil yapılması gereken mahallelerimiz caddelerimiz vardı. Büyük camii etrafının çok acil yapıma ihtiyacı vardı. Yimpaş tarafının acil yapılması gerekiyordu. Yeni Camii, Fatih mahallesinin acil yapılması gerekiyordu. Bundan sonra suyu arkamıza alarak tespit yaparak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yurt caddesinde bir ekibimiz çalışmalara başladı. Birkaç güne kadar eski öğretmenevinin orada TOKİ’lere kadar olan ana hattı komple yapacağız. Böylelikle iş ve işlemlerimize devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından gündem maddeleri görüşüldü.

Gündemin birinci maddesinde, 2022 yılı denetim komisyonu raporu oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin ikinci maddesinde, mali hizmetler müdürlüğü gelir tarifesinin güncellenmesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin üçündü maddesinde, İller Bankası A.Ş.’den asfalt ve bütüm için kullanılmak üzere 25 Milyon lira kredi kullanımı oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin dördüncü maddesinde, daimi encümen üyesi seçimi yapıldı. Yapılan seçimde, Ahmet Topuz, Eyüp Yiğit ve Hasan Yarar seçildi.

Gündemin beşinci maddesinde, Plan ve Bütçe komisyonu ile imar komisyonu üyelerinin seçimi yapıldı.

Yapılan seçimde Plan bütçe komisyonu görevine Esra Şahiner, Osman Erdem, Yasin Gönül, Mustafa Doğan ve Ömer Akses,

İmar Komisyonu üyeliğine ise, Muazzez Binici, Oğuzhan Okur, Erdal Bilge Sedef, Yaşar Taşdemir, Alper Hökelekli seçildi./ Alpaslan Demir