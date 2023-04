Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Kozan Nisan Ayı Otizm Farkındalık ayı kapsamında Uğur Bektaş Özeli Eğitim, iş uygulama okulunu ziyaret etti.

“HER ÖĞRENCİYE FARKLI DESTEK”

Her yıl Nisan ayı içerisinde farkındalık oluşturulması amacıyla Otizme dikkat çekiliyor.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Kozan Yozgat Uğur Bektaş Özel Eğitim İş Uygulama Okulunu giderek okul müdürü Zülfikar Yazan’ı ziyaret etti.

Başhekim Kozan, yaptığı ziyarette Okul Müdürü Yazan’dan okulda yapılan eğitim ve faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Her öğrencinin farklı bir ilgi ve destek alması gerektiğini söyleyen Başhekim Kozan daha sonra sınıfları gezerek öğretmen ve öğrencilerle bir süre dersler hakkında görüştü.

“DAHA GÜZEL BİR DÜNYA İÇİN”

Ziyaret sonrasında konuşan Başhekim Kozan, “Ziyaretimizde gördük ki her bireye ayrı ilgi ve destek gerekli. Bilmeliyiz ki farklılıkları bu dünyaya çok şey katacak yeter ki farkında ve yanlarında olmayı bizler bilelim. Okul müdürümüz Zülfikar Yazan ile yaptığımız görüşmede sadece bir gün değil her gün otizmin farkında olduğumuzu ve onların sorunlarının çözümünde elimizden geleni her zaman yapacağımızı belirterek her zaman elimizden geleni esirgemeyeceğimizi de ilettim. Daha güzel bir dünya için farkındayız, farklılıklarımızla bir aradayız” dedi. Haber Merkezi