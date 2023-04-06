Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, yol çalışması için yüklenici firma ile protokoller imzalandığını söyledi.

Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, 100. Yıl, Karacaşar, Hüyük, 60 Evler ve Gençoğlu Mahallerinde bulunan sokaklara yapılması planlanan kilitli taş döşeme ihalesini alan yüklenici firma ile protokollerin imzalandığını kaydetti.

Göreve geldiği günden bugüne kadar 40 km yol çalışması yapıldığını ve bundan sonra yolu olmayan hiçbir mahallenin kalmayacağını ifade eden Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, ilçenin 100. Yıl, Karacaşar, Hüyük, 60 Evler ve Gençoğlu mahallelerinde çalışmaların kısa zamanda başlayacağını belirtti.

“VEFA BORCUMUZU ÖDÜYORUZ”

Çalışmalar tamamlandığında ilçenin daha modern bir yapıya ve görünüme sahip olacağını belirten Başkan Yılmaz, “İlçemiz 100. Yıl, Karacaşar, Hüyük, 60 Evler ve Gençoğlu mahallelerinde bulunan ana artel yolla, ara cadde ve sokakların yani toplamda 120 bin metrekarelik alanın kilitli taş parke ve beton bordür çalışmalarının ihalesini geçtiğimizi günlerde yaptık. İhale sonucu ihaleyi kazanan yüklenici firma ile protokollerimizi imzalamış bulunmaktayız. İnşallah çalışmalara ekiplerimiz en kısa zamanda başlayacaktır. İnanıyoruz ki, hazırlıklarını tamamlayarak başlayacağımız her bir projemizi gerçekleştirdikçe şehrimize ve insanımıza olan vefa borcumuzu ödeyecek ve hayallerimizin şehrini inşa edeceğiz. Şimdiden mahalle sakinlerimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Yüklenici firma ile protokollerin imzalandığını programa Belediye Başkan Yardımcıları Cemil Kalan ve Oktay Yılmaz’da eşlik ettiler. Haber Merkezi