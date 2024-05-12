Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, Engelliler Haftası dolayısıyla bir açıklamada bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, “Engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşamın her alanına aktif katılımlarını sağlamak için bizlere düşen, engellilerin karşılaştığı sorunlar hakkında farkındalık oluşturmaktır” dedi.

İl Müdürü Arif Topal, Engelliler Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, "Engelli bireylerin toplumsal yaşama diğer bireylerle eşit şartlarda katılım sağlamalarına ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla 10-16 Mayıs tarihleri Engelliler Haftası olarak kutlanmaktadır. Mazlum ve muhtaçların daima yanında olarak yardımlaşma, dayanışma, şefkat ve merhamet duyguları ile beslenen milletimiz, tüm engellerin sevgi ile aşılacağının bilincinde ve duyarlılığındadır. Engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşamın her alanına aktif katılımlarını sağlamak için bizlere düşen, engellilerin karşılaştığı sorunlar hakkında farkındalık oluşturmaktır. Bunun için Engelliler Haftasını bir fırsat olarak görmeli fakat sadece bir hafta değil, her zaman engelli vatandaşlarımız ile hayatı paylaşıyor, engellilere verilen hizmetleri arttırmak için üzerimize düşen görevleri yerine getirmek için çalışıyoruz. Mutlu bir toplum inşa etmenin ancak farkındalık ile mümkün olduğuna inanarak Engelliler Haftası'nın, engelli vatandaşlarımızla dayanışma ve birliktelik duygularımızı pekiştirmesini ve engellilerin sorunlarına çözüm bulmak için ortak bir çaba göstererek hayırlara vesile olmasını diliyor, Cenab-ı Hakk’tan onlara aileleri ile birlikte mutlu ve sağlıklı bir yaşam niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.