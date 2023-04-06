İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve geçen yıl büyük beğeni toplayan 40 Ayet 40 Hadis bilgi yarışmasının bu yılda düzenlenmesi için toplantı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Agah Ayhan başkanlığında, ilçe proje ekibi ve din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, 40 Ayet 40 Hadis bilgi yarışması için hazırlıkların tamamlanması ve görevli komisyonların belirlenmesi işlemleri tamamlandı.

Toplantı sonunda konuşan Müdür Ayhan, “Toplantıya katılım gösteren öğretmenlerimize teşekkürümüzü sunar, başarılı ve verimli bir etkinliğin gerçekleştirilmesini temenni ederiz” ifadelerini kullandı.

Toplantıda 40 Ayet 40 Hadis yarışması hakkında genel esaslar konuşuldu.Haber Merkezi