“Seçimler, demokrasimizin en temel unsurlarından biri olan halkın iradesinin tecelli ettiği çok önemli bir süreç olduğunu belirten Palandöken, ülkemiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2’nci turunu son dönemlerin en yüksek katılımıyla gerçekleştirdi. Oy kullanma hakkı bulunan her vatandaşımız, demokrasinin gereği olarak sandığa gidip oyunu kullandığını ifade etti.

Palandöken yaptığı açıklamada; “Halkımızın sandık başında gösterdiği katılım ve seçme ve seçilme hakkına olan bilinçli tutumu ülkemizin demokrasiye olan güvenini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu sebeple vatandaşlık görevini özveriyle gerçekleştiren herkese ve ülkemize hayırlı olsun. Seçimi kazanarak tekrar cumhurbaşkanı olan Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyor, ülkemizin 100. Yılında daha da güçlenerek refah seviyemizin arttığı güzel günler görmeyi umut ediyorum” dedi. Haber Merkezi